Magrudis, el caso Cerro Muriano y 'El Baba', los juicios del último tramo del año en Andalucía

Archivo - José Antonio Marín, gerente de la empresa Magrudis, causante del brote de listeriosis, pasa a disposición judicial acusado de causar una intoxicación alimentaria y homicido imprudente. En archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juicio por el brote de listeriosis de 2019 provocado por la carne mechada contaminada distribuida por la empresa Magrudis que dejó cuatro fallecidos y cientos de afectados, así como la causa relativa a las muertes por ahogamiento en el lago artificial de la base militar cordobesa de Cerro Muriano en diciembre de 2023 del soldado Carlos León Rico y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, marcarán el último tramo del año judicial en Andalucía.

En el calendario también consta señalado el procedimiento contra el hombre conocido como 'El Baba' por el tiroteo que acabó con la vida de una persona en el barrio de El Torrejón en Huelva el 10 de septiembre de 2024, que tendrá lugar el próximo 16 de octubre en la Audiencia Provincial de Huelva.

En relación con este último, cabe mencionar que se apunta a que podría tener relación con el tiroteo que el pasado 16 de agosto acabó con la vida de una mujer de 39 años, embaraza de ocho meses --cuyo bebé también falleció--, la madre de esta mujer --madre y hermana del acusado de los hechos de El Torrejón en 2024-- y un menor de 16 años, que no tenía relación alguna con ellos.

Respecto al brote de listeriosis, comenzará el próximo 16 de octubre en la Audiencia Provincial de Sevilla y sentará en el banquillo a la familia administradora de la empresa, cuyos miembros enfrentan peticiones fiscales de entre diez y once años y medio de prisión, así como al arquitecto técnico y a la veterinaria municipal.

Para estos últimos, la acusación particular ejercida por el grupo de lesionados reclama 12 años de cárcel para el administrador de hecho de la entidad, José Antonio Marín Ponce, y diez años y un día de prisión para la veterinaria municipal investigada en la causa.

Por su parte, la vista en relación con los militares fallecidos en Cerro Muriano tiene previsto comenzar el próximo 26 de octubre en la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, en Madrid.

La acusaciones particulares que representan a las familias de ambos han solicitado penas de entre nueve y diez años de prisión para los cuatro acusados, así como su expulsión de la carrera militar, la imposición de costas e indenmizaciones de entre 250.000 y 500.000 euros, con el Estado como responsable civil, mientras que la Fiscalía ha pedido penas de ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco años de cárcel para el teniente Tato.

Al hilo, Cádiz afrontará el próximo día 22 de septiembre la causa abierta por el accidente mortal ocurrido el 9 de octubre de 2023 en la capital gaditana, cuando un autobús arrolló a varias personas a la entrada de Cádiz por la avenida de acceso al puente de La Constitución de 1812, invadiendo la acera, y que provocó cuatro fallecidos y varios heridos.

La Fiscalía pide cinco años de prisión para el empresario y otros cinco para el conductor de vehículo, a los que considera autores de cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, además de indemnizaciones para los perjudicados que se elevan a más de 500.000 euros.

Ya en Granada, destaca el juicio previsto en la Audiencia Provincial el 16 de noviembre contra el acusado de secuestrar en febrero de 2023 a la que fuera concejal socialista en Maracena Vanessa Romero, después de que presuntamente se subiera a su coche, la amenazara con una pistola simulada y acabara metiéndola en el maletero atada de pues y manos.

Cabe recordar que el secuestrador confeso era en aquel momento pareja sentimental de la entonces alcaldesa en funciones de Maracena, Berta Linares, quien decidió dimitir de su cargo y abandonar su acta de concejal tras permanecer el municipio durante meses en el foco mediático al salir a la luz este caso.

La Fiscalía ha solicitado que el procesado sea condenado a un total de ocho años de prisión por un delito de detención ilegal, otro leve de lesiones y un tercer delito de lesiones psíquicas.

Entre el resto de procedimientos destacados figuran el juicio el próximo 22 de octubre en la Audiencia Provincial de Almería contra el acusado del asesinato a golpes del funcionario municipal en El Ejido e historiador virgitano de 53 años Antonio Campos. El procesado enfrenta una petición fiscal de 22 años de prisión.

En Jaén, uno de los casos destacados que llegará a la Audiencia Provincial en este último cuatrimestre del año es el crimen de Sabiote ocurrido en mayo de 2024. A partir del 21 de septiembre, se juzgará al acusado de asesinar a una mujer de 74 años cuando supuestamente entró en su casa para robarle, por lo que la Fiscalía pide la prisión permanente revisable.

Además, la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto acoger en septiembre el juicio de la pieza separada del conocido como caso Marchelo sobre presuntos irregularidades en la tramitación y construcción de una gasolinera en Alhedín, donde la Fiscalía solicita 18 años de prisión para los tres exconcejales implicados y para el técnico municipal y 21 meses de prisión para el empresario presuntamente implicado.

Ya en octubre, la Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha fijado la audiencia preliminar en la causa contra el juez ya jubilado Manuel Piñar por la presunta comisión de un delito de odio por unos supuestos comentarios despectivos hacia colectivos de migrantes y minorías étnicas a través de Facebook. La acusación particular solicita que el magistrado sea condenado a 18 meses de prisión y multa de 6.600 euros.

En Sevilla, el próximo 18 de septiembre tendrá lugar el juicio con jurado popular por la muerte de Ana Buza, una joven de 19 años que falleció en septiembre de 2019 cuando viajaba en un vehículo junto a su novio por el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Carmona. La familia reclama 20 años de prisión, si bien el encausado enfrenta una petición fiscal de tres años de cárcel.

ADAMUZ Y LOS GALLARDOS MARCAN LOS AVANCES EN INSTRUCCIÓN

Ya en lo relativo a las causas que continúan su recorrido judicial en Andalucía figura el avance en la instrucción del accidente ferroviario de Adamuz el pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas y 120 resultaron heridas. La Sección Civil y de Instrucción de Montoro tiene pendiente los análisis de los tramos de carril de la zona en cuestión por parte de laboratorios.

Además, continúa su recorrido la causa promovida por el incendio registrado el pasado 9 de julio en Los Gallardos (Almería), que investiga las circunstancias del fuego en el que fallecieron 14 personas. Las diligencias están siendo actualmente tramitadas por la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, que hasta el momento ha reconocido la condición de acusación particular a familiares de ocho de las 14 víctimas en el incendio.

La justicia almeriense también avanza en la instrucción de otros casos como el crimen en Garrucha del niño de 4 años Lucas, supuestamente a manos de su madre y el novio de esta, en diciembre de 2025, así como el crimen en su vivienda de la pedanía abderitana de Puente del Río de un miembro del clan de 'Los Lateros' supuestamente a manos del conocido como 'Saúl el viejo'.

Además, está previsto que el Tribunal Supremo dé a conocer su deliberación sobre el llamado 'caso audioguías' de la Alhambra de Granada, en el que se investigaron supuestas irregularidades en la adjudicación y gestión del servicio de alquiler de audioguías del monumento.

Málaga espera novedades sobre el asesinato de una mujer de 25 años en Campillos, presuntamente a manos de la expareja de la víctima, que se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Martos, donde habría sido detenido como presunto autor de la muerte de la joven. También aguarda conocer el avance del caso que tuvo lugar en Rincón de la Victoria, donde una mujer de 60 años fue asesinada presuntamente por su expareja. Los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 2025, después de que varios vecinos alertaran de una pelea de pareja.