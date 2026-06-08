Magtel y su fundación se adhieren al Programa Embajadores del Palacio de Congresos de Córdoba. - PALACIO DE CONGRESOS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Programa Embajadores de Córdoba, impulsado por el Palacio de Congresos, continúa expandiendo su red de aliados estratégicos con la incorporación de Magtel y la Fundación Magtel, de forma que con esta doble adhesión se refuerza "el compromiso del programa por vincular la proyección internacional y el desarrollo empresarial de la ciudad con un impacto social y de valores".

Según ha informado el Palacio de Congresos en una nota, la Fundación Magtel es una organización sin ánimo de lucro creada en 2012 con el propósito de generar, apoyar y promocionar iniciativas que contribuyan a la construcción de una sociedad mejor y más igualitaria, tanto en el contexto nacional, como internacional.

Su incorporación, sumada al potencial corporativo de la compañía tecnológica Magtel, aportará al programa una valiosa perspectiva donde la innovación y la responsabilidad social caminan de la mano. Con esta alianza, el Palacio de Congresos de Córdoba consolida su estrategia de "posicionar a la ciudad como un destino de referencia para congresos y encuentros profesionales con alma y propósito".

Así, "esta unión, no solo potencia la atracción de talento y conocimiento a la provincia, sino que también promueve un modelo de crecimiento sostenible y firmemente comprometido con el bienestar social y la igualdad de oportunidades".