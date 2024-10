Maíllo abre la puerta a un cambio de siglas para próximas elecciones aprovechando la necesaria "reorganización" de Sumar

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha considerado este martes que debe estar abierta la posibilidad de que el proyecto con el que concurra el espacio político que se aglutinó en los pasados comicios generales en torno a la marca Sumar pueda cambiar de siglas de cara a las próximas elecciones, aprovechando la "reorganización" que en dicho movimiento habrá de llevarse a cabo al hilo del caso del exportavoz parlamentario y exdiputado Íñigo Errejón.

Así lo ha venido a defender el líder de IU en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, después de que le hayan preguntado si consideraba que, tras el caso de Errejón y los comportamientos de presunto acoso o agresión sexual que se le atribuyen, podría ser el momento de "cambiar de nombre o de siglas" en el espacio de Sumar de cara a futuras elecciones.

"Creo que está todo abierto, efectivamente", ha respondido Maíllo, quien, no obstante, ha apostillado que "queda todavía tiempo hasta 2027 para la celebración de las elecciones generales, pero es evidente que aquí va a haber una reorganización del espacio, independientemente de lo que pensemos cada una de las partes que lo compongamos, y desde esa apelación a la responsabilidad histórica que tenemos en el servicio a los trabajadores de nuestro país, que nos necesitan como instrumento de mejora de sus vidas, es desde el único criterio sobre el que se tiene que pivotar el proyecto que siga adelante".

Ha añadido que dicho proyecto tendrá que concurrir "con el mejor nombre que aglutine más, en el que todo el mundo se sienta representado", y "nos tenemos que poner en las pilas" las partes implicadas "para construir algo que sea útil y un instrumento de eficacia", ha abundado el líder de IU, que ha agregado que "sobre esa responsabilidad" es sobre "la que nosotros no vamos a tener ningún límite a la hora de abordar estos debates que son abiertos, y que individualmente van a tener su recorrido en los próximos tiempos".

Maíllo ha descatado que las nuevas siglas en torno a las que se aglutinara el proyecto de izquierdas que representa Sumar "no pueden ser" las de IU porque "gente de otras organizaciones" implicadas no se sentirían "identificadas" con ellas.

ELECCIÓN DEL NUEVO PORTAVOZ

Por otro lado, Maíllo ha celebrado que este pasado lunes no se eligiera todavía un nuevo portavoz del grupo parlamentario de Sumar, y que haya primado así una "visión constructiva y muy inteligente" por parte de la dirección que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, con "una voluntad de hacer las cosas bien".

En ese sentido, el dirigente de IU ha defendido que este lunes era "momento de resolver cuál sería un método de toma de decisiones democráticas en el grupo parlamentario, de compartir y, por tanto, implicarse en los criterios políticos que deben regir para el nombramiento de un nuevo portavoz o una nueva portavoz", y ha subrayado que desde IU van a realizar "una serie de propuestas" para mejorar el funcionamiento del grupo que "no tienen nada que ver con que Izquierda Unida quiera más representación o más poder dentro del grupo", según ha advertido para apostillar que "no estamos en esa preocupación" ni tienen "esa prioridad".

"Nuestra prioridad es que la toma de decisiones y el método de funcionamiento del grupo sea un método participado y democrático en el que todos nos sintamos implicados, y que evite esa verticalidad que ha habido hasta ahora y que nosotros no hemos compartido antes, y ahora mucho menos", ha continuado Antonio Maíllo, que ha considerado que "si todas las organizaciones" aglutinadas en torno a Sumar "se implican, indudablemente eso va a introducir una nueva dinámica haciendo de la necesidad virtud, y construyendo de otra manera y mucho más acorde con lo que nosotros pensamos de lo que debe ser la participación política en el grupo parlamentario".

En esa línea, ha opinado que "si algo se ha aprendido ahora es la necesidad de que elementos y decisiones tan importantes y tan trascendentes como la portavocía" del grupo parlamentario "sean participadas por todos, porque de esa forma todas las organizaciones nos sentimos corresponsables de esa decisión".

Maíllo ha señalado que "no pasa nada" si el o la portavoz que se elija para reemplazar a Errejón no sea de IU, pero sí desea que cuente con el "respaldo" de su organización, y en esa línea ha apostado por "buscar a las mejores personas para que dirijan este grupo en este momento complicado y necesario".

Al respecto, ha subrayado que el grupo de Sumar "sostiene un Gobierno", lo que implica que debe tener "responsabilidad en la toma de decisiones y en la necesidad de que se hagan las cosas bien, porque nos jugamos mucho", y "sobre todo se juega mucho la clase trabajadora que nos apela a la defensa de los servicios públicos, a la mejora de las condiciones laborales y las condiciones de vida, a modificar de manera radical la política de vivienda para que se convierta en un derecho humano y no un bien de mercado como está en estos momentos", ha abundado.

Así, Maíllo ha insistido en señalar que "es muy importante" que en la "cirugía fina" que, en su opinión, hay que aplicar en el espacio de Sumar hay que "tomar decisiones acertadas para poder seguir desarrollando esas políticas".

A la pregunta de si en la "reorganización" del espacio de Sumar que cree que debe llevarse a cabo "tiene cabida Podemos", Maíllo ha respondido que desde que tomó posesión el pasado mes de mayo como coordinador federal de IU, en dicha organización son "partidarios de toda una unidad del espacio sin vetos cruzados, y con todos dentro, por utilizar una expresión gráfica que todo el mundo entiende", ha agregado para aclarar que "todos dentro significa que un proyecto que está al servicio de la sociedad no puede condicionarse por vetos cruzados de índole personal o incluso algunos con naturaleza política", y tras ello ha sentenciado que, "si no hay una unidad total, no hay posibilidad de que siga renovándose el Gobierno actual" de coalición de PSOE y Sumar.

EXPLICACIONES DE YOLANDA DÍAZ

Por otro lado, sobre las explicaciones que este pasado lunes ofreció Yolanda Díaz en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras una reunión del grupo parlamentario de Sumar, Maíllo ha subrayado que la vicepresidenta segunda "las tenía que dar" y "las ha dado" tras regresar de su viaje oficial a Colombia.

"Había que pedir perdón y, sobre todo, había que marcar posición de aprovechar toda esta situación para volver a reconectar con gente que se ha sentido muy decepcionada", ha agregado el líder de IU, que ha apostado por "hacer de la necesidad virtud", y en esa línea ha reiterado que desde su organización van a realizar "propuestas para democratizar el grupo parlamentario y garantizar un mejor funcionamiento del que ha tenido hasta ahora".

Maíllo ha considerado "evidente que todo esto se ha ido de madre", y "ha habido una sucesión de hechos que no eran aislados y que no se han sabido responder, y así lo han hecho tanto Más Madrid como Movimiento Sumar, que son los partidos a los que pertenecía Errejón".

En ese punto, Maíllo ha apuntado que "habrá que abordar por qué" no se atendió "con suficiente diligencia" el caso de presunto comportamiento machista de Errejón que se habría registrado en Castellón en 2023, "si se consideró un hecho aislado como parece ser", y en todo caso ha opinado que "de esto tenemos que aprender para sacar muchas conclusiones sobre la necesidad de estar mucho más despiertos sobre algo que nos preocupa, y es que la violencia machista es una violencia de carácter estructural que puede afectar a todos los ámbitos de la sociedad", y "ninguna organización política, ningún colectivo está exento de ella", ha sentenciado.