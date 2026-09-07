Maíllo acusa a Moreno de instar a la "prevaricación" al plantear "incumplir la norma" de acogida de menores migrantes

El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maillo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Por Andalucía en el Parlamento y coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha acusado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de instar a la "prevaricación" al plantear "incumplir la norma" que obliga a las comunidades autónomas a atender a menores vulnerables, como es el caso de los migrantes no acompañados.

En un audio, Maíllo ha manifestado que el discurso de Juanma Moreno "empieza a tener unas dimensiones de crueldad desde el punto de vista humanitario, porque mientras el PP convierte a Ceuta en una crisis, estamos hablando de niños y niñas".

Ha denunciado "la deshumanización de los menores migrantes" tras la muerte de un joven de 17 años con diabetes al que "la extrema derecha llegó a llamar invasor". "Hay que estar muy podrido moralmente para no ver a una persona vulnerable", según Maíllo.

Ha recalcado que Ceuta necesita "soluciones y no propaganda, y Andalucía tiene que asumir su responsabilidad, cumplir con la ley, acoger a los menores y, precisamente, apoyar a esta ciudad autónoma".

Maíllo denuncia que Moreno Bonilla "insta Por Andalucía alerta de la "crueldad" del discurso del PP sobre Ceuta y