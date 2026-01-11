Maíllo afirma que Juanma Moreno y el PP "han desmantelado" la sanidad pública andaluza "de forma consciente"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en la entrada del Cine Cervantes de Sevilla. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) - El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha afirmado este domingo en Sevilla en atención a los medios antes de la presentación del documental 'Salud no Responde' en el Cine Cervantes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el PP "han desmantelado la sanidad pública andaluza de forma consciente".

En esa línea, Maíllo ha apuntado que desde la coalición Por Andalucía tienen "un proyecto político" y la "convicción de que la sanidad pública tiene solución" ante el "deterioro consciente" de la misma por parte del Gobierno andaluz.

En relación, el coordinador federal de IU ha señalado que el citado documental es un "reconocimiento a la sociedad civil andaluza a través de las mareas, sindicatos y organizaciones políticas de resistencia" y de "elevación" de lo que ha sido, según Maíllo, "el mayor deterioro en la autonomía andaluza de un servicio público", un "destrozo" que "ha hecho el Partido Popular y Juanma Moreno" y que, ha considerado, ha tenido una "respuesta digna" por parte de la sociedad andaluza.

En este sentido, Maíllo ha señalado que este documental "debe servir" como estímulo para la "construcción de un proyecto de futuro vinculado a una orgullosa reivindicación de los derechos públicos y de la sanidad pública".

"La sanidad pública se recupera en detrimento de una sanidad privada que está haciendo negocios mil millonarios con una patronal que se aprovecha de la salud y que hace negocio de la salud de los andaluces", ha concretado.

Por su parte, el coordinador ha detallado que el proyecto sanitario de Por Andalucía no trata de "compatibilizar sanidades", sino de "recuperar una sanidad pública que tiene capacidad, infraestructura y servicios para contratar más personal sanitario" y para "reforzar los servicios y quirófanos", y para detraerlo de lo que ha sido "un sobrecoste en la producción de especialidades clínicas e intervenciones quirúrgicas".

Además, Maíllo ha advertido que se trata de la "primera vez en la historia" de la autonomía andaluza que más de un millón de andaluces están "pendientes de pruebas clínicas o cirugía menor en hospitales privados", lo que le parece "una barbaridad", al tiempo que ha asegurado que la sanidad pública "tiene solución porque es una solución que vendrá de la política como de la política del Partido Popular ha venido su destrozo".