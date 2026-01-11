Maíllo considera que el ataque de Estados Unidos a Venezuela "ha reventado" el derecho internacional

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, en el centro, en la presentación de 'Salud no Responde', en el Cine Cervantes de Sevilla. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha valorado este domingo en la presentación del documental 'Salud no Responde' en el Cine Cervantes de Sevilla que el ataque de Estados Unidos a Venezuela "ha reventado" el derecho internacional.

En concreto, Maíllo ha afirmado que "el ataque de Estados Unidos a Venezuela, un Estado soberano, la intervención colonial sobre el país, el secuestro de un presidente que nos guste más o menos, era el presidente de Venezuela" es un acto "que ha reventado la cultura del derecho internacional desde que se constituyó las Naciones Unidas".

En relación, ha considerado que este conflicto "va a tener unas repercusiones brutales", como las tuvieron "el 11S con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York", y ha insistido en que es paradigmático acerca del "cambio de época sobre un fascismo que sigue avanzando en sus tropelías, en su expansionismo, que lo va a tener ahora con el ataque a Groenlandia".

Al hilo, el coordinador federal de IU ha celebrado el "posicionamiento firme" de Pedro Sánchez frente a Estados Unidos, en contraste con "unas declaraciones tibias" en primera instancia que, desde su partido, recriminaron con "firmeza".

"Creo que el gobierno de España no es que haya mediado, el gobierno de España se ha posicionado en torno a una advertencia de las posturas que se revientan del derecho internacional", ha apostillado.

Asimismo, el candidato de la coalición Por Andalucía ha valorado positivamente la liberación de presos que ha gestionado Rodríguez Zapatero, no obstante, ha matizado que "tenemos que tener claro que el papel de España en el contexto internacional tiene que ser encabezar y abanderar una posición de firmeza y de oposición al fascismo norteamericano".

Para finalizar, Maíllo ha advertido que "no es la primera vez que ha pasado en la historia" y ha precisado que la detención de Maduro en Venezuela "es equivalente a la conquista de Checoslovaquia por Hitler a cambio de las excusas de los Sudetes".

En este sentido, ha considerado que "estamos hablando de expansionismo rompiendo cualquier regla y de apaciguamiento por parte de Europa como el error histórico que se vuelve a repetir", y ha asegurado que "siempre apoyaremos al gobierno de España cuando se pronuncie de manera firme contra este fascismo que encarna Trump, que es una amenaza mundial a la paz mundial y que va a tener en Europa el próximo ataque a través de Groenlandia".