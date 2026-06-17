Maíllo afirma que Moreno está "pactando con total opacidad" con Vox porque le "da vergüenza lo que está acordando"

El portavoz del gurpo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una atención a los medios, tras la sesión constitutiva del Parlamento que se desarrolló el pasado jueves. A 17 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El coordinador federal de - Joaquín Corchero - Europa Press
SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Por Andalucía en el Parlamento y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, se ha mostrado convencido este miércoles de que el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, está "pactando con total opacidad" con Vox porque le "da vergüenza lo que está acordando" y le ha pedido que "no utilice a la izquierda para hacerse fuerte" ante esa formación.
En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, Maíllo ha manifestado, sobre el hecho de que Moreno haya acusado a los partidos de izquierdas, PSOE-A, Adelante Andalucía y por Andalucía, de "autoexcluirse" para abordar una posible abstención a su investidura, que su formación no va a caer en "ninguna trampa" de ser "utilizada" por parte del presidente en funciones de la Junta como "fortaleza de posición ante Vox".
"No vamos a jugar a las trampitas de Moreno Bonilla para hacerse fuerte ante Vox; ellos están pactando con total opacidad porque les da vergüenza lo que están acordando y ese es el problema", ha indicado Maíllo, insistiendo en que ese es el motivo del "oscurantismo y de la falta de explicación y transparencia".
Asimismo, ha querido dejar claro que Moreno "no ha hecho ninguna llamada" a su grupo y tampoco, según le consta, a las otras dos formaciones de izquierda.
"Por tanto, no puede desviar el tiro y lo que tiene que aclarar es de qué hablamos. Cuando quiera hablamos del colapso de la sanidad y de las medidas que nosotros planteamos para que se resuelva lo que ellos han destrozado y que es incompatible con nuestra visión del Gobierno andaluz", ha agregado.
Para Maíllo, en actual Gobierno andaluz está "paralizado" y se ha tomado "vacaciones".