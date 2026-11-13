Maíllo: Marlaska "no formará parte del Consejo de Ministros" si Frente Amplio repite en el Gobierno el 29N

Archivo - El portavoz del G.P Por Andalucía, Antonio Maíllo Cañadas atiende a los medios. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha destacado el compromiso de Frente Amplio para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "no forme parte del próximo Consejo de Gobierno" si la coalición consigue los votos suficientes para "revalidar un gobierno de progreso" en las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Creo que cuando se habla del voto útil, al que apela tanto el Partido Socialista, ¿útil para qué? para mantener a Marlaska. Pues nosotros decimos que somos útiles para que Marlaska no esté", ha afirmado este viernes en una atención a los medios en Sevilla.

En esta línea, Maíllo ha apelado a la "fuerza de los votos" para la coalición frente a "otras izquierdas que no van a gobernar nunca". "¿Qué es lo que transforma en este país? ¿Tener a Marlaska o no tenerlo?Evidentemente no tenerlo", ha remarcado a la par que ha asegurado que Marlaska es un ministro que "no controla sus fuerzas de seguridad".

Por otro lado, el coordinador federal de IU ha exigido "máxima transparencia" al ejecutivo central sobre la actuación policial en la huelga general del 11 de noviembre y ha recordado incidentes sufridos por miembros de la coalición.

"Esto no va a acabar solo en el ámbito de la investigación policial, sino que vamos a pedir exigencias y desde luego las denuncias correspondientes", ha remarcado.