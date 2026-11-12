Adelante exige la dimisión de Marlaska y pide "combatir a la extrema derecha sin hacer cosas de extrema de derecha"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en el Pleno del 12 de noviembre de 2026. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha exigido este jueves la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la "violencia policial" que "sufrieron" este miércoles 11 de noviembre, jornada de huelga general, "cientos de personas", entre ellas, la diputada de Adelante Inmaculada Manzano; el responsable de Organización de la formación, Néstor Salvador; y el diputado de Por Andalucía Ernesto Alba.

En su intervención con motivo de la sesión de control al Gobierno andaluz, García ha expresado su "más enérgica condena" por lo que ha calificado como "violencia policial" en las concentraciones con motivo del 11N. Igualmente, el portavoz de Adelante Andalucía ha enviado un "mensaje" al Gobierno del ministro Grande-Marlaska: "La mejor forma de combatir a la extrema derecha es no hacer cosas de extrema derecha".

José Ignacio García ha lamentado el "abuso de poder" por parte de la Policía Nacional cuando "cientos de personas" estaban "ejerciendo su derecho constitucional a la huelga". "Toda nuestra solidaridad y nuestra más enérgica condena" por lo que "exigimos el cese del ministro Marlaska".