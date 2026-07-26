Maíllo cree que PP-A y Vox pactarán sin la oposición la renovación de órganos como el Defensor aunque sea "un error"

1106944.1.260.149.20260726095957 El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, durante una entrevista concedida a Europa Press. A 24 de julio de 2024 en Sevilla (Andalucía, España). El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, h - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha declarado "convencido" de que PP-A y Vox van a acordar entre ellos, sin concurso de los grupos de oposición, la renovación de instituciones y órganos de extracción parlamentaria como el Defensor del Pueblo Andaluz en virtud de la mayoría cualificada que ambas formaciones concentran en la XIII legislatura, en la que han alcanzado un acuerdo para gobernar en coalición.

"Sería un error hacerlo, pero estoy convencido de que lo van a hacer", ha manifestado Antonio Maíllo en una entrevista concedida a Europa Press y en respuesta a la pregunta de si cree que PP-A y Vox van a pactar la renovación de instituciones u órganos como el Defensor del Pueblo Andaluz, al sumar entre ambos en esta legislatura una mayoría de tres quintos como la que se precisa para aprobar en el Parlamento el nombramiento del titular de dicha institución.

La Cámara autonómica andaluza se compone de 109 escaños, de los que PP-A y Vox concentran en esta legislatura 68 --sumados los 53 del Grupo Popular y los 15 de la formación de Manuel Gavira--, que representan así a más de tres quintos del total.

El cargo de Defensor del Pueblo Andaluz quedó en septiembre de 2024 formalmente vacante tras expirar el segundo mandato al frente de dicha institución de Jesús Maeztu, quien, no obstante, ha continuado ejerciendo desde entonces sus funciones al no haberse designado desde el Parlamento ningún sustituto para su puesto.

En la pasada legislatura, el Grupo Popular propuso a la entonces presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios, como nueva Defensora del Pueblo Andaluz, si bien el nombramiento no salió adelante al no contar entre los grupos de la oposición con los apoyos necesarios para lograr la mayoría de tres quintos que se requiere para esta elección, según establece la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz.

RENOVACIÓN EN LA RTVA Y EL CONSEJO AUDIOVISUAL

Por otro lado, el Pleno del Parlamento andaluz debe renovar la composición del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y del consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) "en el plazo máximo de un año desde su constitución" --que fue el pasado 11 de junio en lo que respecta a la actual XIII legislatura--, tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Así se desprende de la legislación que regula el Consejo Audiovisual y la RTVA, consultada por Europa Press, que precisa que el mandato de los miembros de ambos órganos de extracción parlamentaria se acompasa al de la legislatura correspondiente, de forma que vence con la disolución del Parlamento al convocarse elecciones, si bien éstos continúan ejerciendo su labor en funciones hasta la elección de los nuevos consejos.

La Ley 2/2019, de 26 de junio, modificó las leyes 18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), y la 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.

En función de este marco legal, tanto el Consejo Audiovisual Andaluz (CAA) como el consejo de administración de la RTVA estarán conformados, en cada caso, por nueve miembros elegidos por el Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos.

"ALIANZA ESTRATÉGICA" ENTRE PP-A Y VOX

En este contexto, el portavoz de Por Andalucía ha augurado que PP-A y Vox van a acordar entre sí la renovación de este tipo de órganos, desde la premisa de que "han tomado un camino que para ellos es irreversible, que es el de una alianza estratégica de la extrema derecha y la derecha en Andalucía" que es "un desastre para los intereses de la sociedad andaluza", según ha advertido.

Al hilo, Maíllo considera que debería "haber un debate en la propia sociedad andaluza" que lleve a "preguntarse" por "las consecuencias de un pacto con tanta mayoría cualificada" que permita posibilitar "una renovación de las instituciones sin contar con la oposición".

En la pasada legislatura, el Pleno del Parlamento renovó la composición del consejo de la RTVA y del CAA en una sesión en octubre de 2022, tres meses después de su constitución, en julio de aquel año, tras las elecciones que se celebraron el 19 de junio, y se hizo sin incluir a candidatos propuestos por el grupo Por Andalucía, ya que la renovación fue fruto de un acuerdo que el PP-A alcanzó con el PSOE-A y con Vox.

Sobre esta falta de representación de Por Andalucía en dichos órganos de extracción parlamentaria, Antonio Maíllo ha subrayado que su grupo defiende y ha defendido "siempre, porque ha formado parte de la propia historia de la autonomía andaluza", que se respete la "diversidad de la propia sociedad andaluza", que ésta "se vea reflejada" en las instituciones.

En esa línea, ha remarcado que la formación política a la que representa ha "luchado mucho por estar siempre con representación en todos los órganos de extracción parlamentaria, porque somos parlamento", y así va a seguir haciendo, de modo que va a "agotar todas las vías para conseguirlo", según ha avisado.