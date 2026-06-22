Maíllo cree que PP y Vox "van más adelantados de lo que están diciendo" a la hora de cerrar un acuerdo en Andalucía

El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, atienden a los medios con motivo de la movilización convocada por CCOO en apoyo a los trabajadores del sector logístico de Sevilla. A 22 de junio de 2026 en Sevilla (An - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha sostenido este lunes que "el Partido Popular y Vox van más adelantados de lo que ellos están diciendo" a la hora de cerrar un posible acuerdo para la gobernabilidad de Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A venció con 53 escaños, a dos de los que dan la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico.

El representante de Por Andalucía se ha pronunciado sobre esta cuestión en una atención a medios en Sevilla al asistir a una movilización convocada por CCOO en apoyo a los trabajadores del sector logístico sevillano, y a preguntas de los periodistas la víspera de que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, abra la preceptiva ronda de consultas con los grupos parlamentarios previa a plantear una propuesta de candidato a la Presidencia de la Junta que se someta al debate de investidura pendiente de convocar.

Maíllo ha explicado que al grupo de Por Andalucía les han citado este próximo miércoles, 24 de junio, para participar en dicha ronda de reuniones con el presidente del Parlamento, y ha considerado que cuando Jesús Aguirre "ha convocado" ya dichas consultas "es porque tiene ya indicaciones" del presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, para que "se active ya el debate de investidura".

"Está claro que el Partido Popular y Vox van más adelantados de lo que ellos están diciendo", ha trasladado en ese punto el representante de IU, a quien también le han preguntado por las declaraciones que el pasado viernes realizaba el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), críticas con el principio de "prioridad nacional" que exige Vox que forme parte de los acuerdos que está alcanzando con el PP para gobernar juntos en comunidades autónomas como Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En concreto, le han preguntado a Maíllo si cree que dichas declaraciones del alcalde de Sevilla, que tachaba de "ilegal" dicho concepto de "prioridad nacional", podía ser "un obstáculo en las negociaciones para formar gobierno" en Andalucía, y el dirigente de IU ha respondido que son una "performance".