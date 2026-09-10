Maíllo critica que Moreno "lamente" los resultados del informe PISA "como si no tuviera ninguna responsabilidad"

El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maillo, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

PILAS (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha criticado este jueves que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), aparezca "lamentándose de los resultados educativos del informe PISA como si no tuviera ninguna responsabilidad", cuando "lleva ocho años gobernando Andalucía".

"Quien lleva ocho años al frente de la Junta no puede actuar como comentarista de los problemas que él mismo tenía que solucionar", ha señalado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) en unas declaraciones realizadas este jueves desde el colegio 'Nuestra Señora de Belén' en Pilas (Sevilla).

Al hilo de la publicación de los resultados del informe PISA 2025, en el que los escolares andaluces se sitúan más de diez puntos por debajo de la media nacional en Matemáticas, comprensión lectora y Ciencia, y coincidiendo con la vuelta a las clases, Maíllo ha acusado al Gobierno de Moreno de iniciar el curso escolar evidenciando nuevamente su "falta de planificación" y su "apuesta por debilitar la enseñanza pública mientras continúa favoreciendo a la concertada y a los centros privados".

Desde Por Andalucía han explicado en una nota que el colegio de Pilas desde el que Maíllo ha realizado estas declaraciones es el único centro de la comarca del Aljarafe sevillano que, pese a disponer de instalaciones para ello, continúa sin comedor escolar.

Las obras ya han comenzado, pero la comunidad educativa afronta al menos otro año sin un servicio que el portavoz de Por Andalucía ha considerado "fundamental para la conciliación de las familias".

Maíllo ha considerado que lo que ocurre en este centro es "otro ejemplo de esa falta de planificación" que achaca a la Junta, y en la que también ha enmarcado la situación sufrida por "cerca de mil docentes interinos, a quienes se adjudicó un destino que posteriormente fue anulado o modificado".

"Estamos hablando de personas que ya estaban buscando alquiler, organizando una mudanza o planificando la vida de sus familias", ha puesto de relieve el líder de IU antes de aseverar que "no se puede gestionar la educación pública generando esta inseguridad", y de anunciar que Por Andalucía exigirá "explicaciones" a la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en el Parlamento.

POR UN GRUPO DE TRABAJO EN EL PARLAMENTO

De igual modo, Maíllo ha reclamado la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz para "abordar la planificación del sistema educativo y estudiar las medidas necesarias para mejorar los resultados y garantizar una educación equitativa".

El portavoz ha defendido una escuela que, además de transmitir conocimientos, proporcione al alumnado "herramientas para desenvolverse ante la desinformación" y sea capaz de enseñar a "distinguir un bulo o un mensaje anticientífico de una información rigurosa y argumentada".

Para ello, el dirigente de IU ha reclamado "más recursos para la educación pública, una reducción de las ratios y una atención más personalizada, especialmente para garantizar que la diversidad en el punto de partida del alumnado no determine sus oportunidades".

"Si queremos que todos los niños y niñas puedan llegar al mismo sitio, quien tiene más dificultades necesita más recursos. Eso es igualdad", ha defendido Maíllo, que ha contrapuesto este modelo al del Gobierno andaluz, al que ha acusado de "promocionar la concertada" y utilizar la Formación Profesional para "aumentar la financiación de centros privados".