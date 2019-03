Maíllo defiende la "buena educación, solvencia y pedagogía" para "no caer en las trampas de macarras" de Vox

Publicado 22/03/2019 13:40:14 CET

JAÉN, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA y portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, ha defendido este viernes "la buena educación, la tranquilidad, la solvencia y la pedagogía" para "no caer en las trampas de macarras de colegio" por parte de la extrema derecha de Vox.

Así lo ha indicado en Jaén, donde ha aludido al pleno del Parlamento autonómico celebrado este jueves y en el que, a su juicio, quedó patente que Vox "ha venido a insultar, a amenazar" con "un discurso del desprecio y del odio".

"Yo he sido objeto de eso. Frente a los macarras del colegio, la buena educación, la tranquilidad, la solvencia y la pedagogía. No caer en sus trampas de macarras de colegio, que encima que los señalamos, amenazan, como me amenazaron ayer en el pleno", ha afirmado.

Ha considerado, además, que "es importante el papel de Adelante Andalucía en la demostración de dignidad parlamentaria" como el que protagonizó en la citada sesión, sabiendo que están "en política a resolver los problemas de la gente".

"Y, desde luego, para no caer en sus trampas del discurso de discriminación ni de odio y para desactivar a lo que una extrema derecha que tiene una fuerte violencia verbal, pero que frente a eso quienes creemos en la democracia y queremos construir una sociedad de tolerancia y de respeto y de pluralidad, no vamos a caer en esas trampas", ha asegurado Maíllo.

Por otro lado, se ha referido a la situación de la secretaria general del PP-A, Loles López, a preguntas de los periodistas sobre la investigación iniciada en un juzgado de Instrucción de Huelva sobre una contratación cuando era alcaldesa de Valverde del Camino y ha abogado por "esperar" y ver "cómo se desarrolla en el juzgado", de modo que, "en función de los dictámenes que se hagan" en él, podrán realizar una valoración.

"Es evidente que se ha producido esa denuncia y nosotros queremos ser prudentes en el proceso y contundentes si se confirma. Para dar credibilidad a nuestra posición política, primero vamos a esperar a ver qué pasa con la denuncia", ha manifestado.