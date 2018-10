Maíllo defiende que el Gobierno andaluz "no tiene excusas" para no elaborar el Presupuesto para el 2019

Publicado 19/09/2018 14:03:54 CET

Tilda de "triquiñuela marca María Jesús Montero" la maniobra del PSOE para sacar el déficit y evitar el veto del PP

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha advertido este miércoles de que el Gobierno andaluz "no tiene excusas" para no elaborar el Presupuesto andaluz del 2019, al tiempo que ha desvinculado su confección de la "triquiñuela marca María Jesús Montero" que ha puesto sobre la mesa el PSOE para evitar el veto del PP en el Senado al techo de gasto.

En rueda de prensa, Maíllo ha insistido en que el Ejecutivo de Susana Díaz no tiene excusa para no hacer el presupuesto "independientemente de las circunstancias se muevan en el Gobierno de España". "No hay razones para esgrimir cualquier excusa fuera de la política andaluza", ha agregado a preguntas de los periodistas.

Así, ha considerado que la maniobra del PSOE en el Congreso al introducir una enmienda a una ley sobre violencia machista con la que pretende reformar la Ley de Estabilidad para anular la capacidad de veto del Senado --donde el PP disfruta de mayoría absoluta-- a la senda de déficit y el techo de gasto; es "una triquiñuela que tiene la marca María Jesús Montero" --actual ministra de Hacienda y anterior consejera andaluza del ramo--.

Y es que, como ha relatado Maíllo, Montero ha usado este "juego parlamentario" en algunas normas andaluzas como cuando, por ejemplo, "para aprobar los planes de trabajo metió de remanguillé una disposición adicional que condicionaba la norma a la incorporación masiva de trabajadores de Faffe".

En cualquier caso, el líder andaluz de IU ha señalado que esta circunstancia "no modifica la necesidad que tiene la Junta de presentar un Presupuesto como cada año" que, además, "tiene diferentes marcos según la negociación del techo de gasto" pues "para revertir políticas de recortes, desde el Gobierno de Pedro Sánchez no se puede decir que se van a recuperar los derechos pero seguir la misma dinámica económica: un marco de estrechamiento de espacios que impide la recuperación de los servicios públicos".