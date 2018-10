Maíllo exige a Susana Díaz ser sincera: "Si quiere adelantar, que lo haga"

Actualizado 11/08/2018 12:51:17 CET

SEVILLA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha exigido a la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que sea sincera con los andaluces y "deje de marear la perdiz" y que si quiere adelantar las elecciones en Andalucía, "que lo haga".

"El adelanto electoral que quiere construir Susana Díaz no se sostiene porque ahora tiene la mejor situación para agotar la legislatura con un gobierno del PSOE en Madrid, que según ella beneficia a Andalucía, y un grupos como IULV-CA o Podemos Andalucía, dispuestos a sentarnos a abordar las leyes y los presupuestos que quedan esta legislatura", ha afirmado Maíllo en una entrevista con Europa Press.

Así, ha señalado que si Susana Díaz "lo que está intentando es inventar un relato para adelantar las elecciones, que las adelante y se deje de zarandajas". "Tiene que decirle a los andaluces la verdad y si quiere adelantar, que lo haga en otoño y allí nos veremos", ha remachado antes de asegurar que la confluencia que está gestando de la mano de Podemos, 'Adelante Andalucía', estará preparada.

Y ha insistido en que la jefa del Ejecutivo andaluz "tiene que dejar de buscar excusas o alicientes y tiene que hablar con sinceridad a los andaluces, aunque no sé si sabe que es eso, y explicarles si quiere adelantar las elecciones".

Tras señalar que el Gobierno andaluz es "incapaz de poner tensión política en ninguna propuesta" y que "se tiene que entretener en marear la perdiz con el adelanto", el líder andaluz de IU ha avisado de que Susana Díaz "no tiene argumentos, pero eso no quita que se lo invente", como asegura que ocurrió cuando cogobernaba con IULV-CA. "Antes tenía a Rajoy, se les cayó ese muñeco, y ahora tiene a Sánchez y es incapaz de afrontar la incapacidad que tiene para abordar una gestión mínimamente defendible", ha añadido.

"Ahora tiene las mejores condiciones para agotar la legislatura, con Sánchez en Madrid y dos grupos dispuestos a negociar. Ella tiene la respuesta", ha zanjado al respecto.

"SUSANA DÍAZ REPRESENTA LA ALIANZA DE LO VIEJO"

En cuanto a la gestión del Ejecutivo andaluz desde las elecciones del 2015, Antonio Maíllo ha advertido de que Susana Díaz "es una suerte de significante vacío en sí misma, y así es su gobierno". Y es que, como ha recordado, "ha estado casi la mitad de la legislatura intentando irse a Madrid", a la par que "ha simbolizado los niveles más mínimos de autogobierno en Andalucía desde el inicio de la autonomía".

Así las cosas, ha sostenido que la andaluza "ha sido la protagonista de los dos fiascos en términos políticos: Haber apoyado que Mariano Rajoy se mantuviera en Moncloa, y tiene en Sánchez el símbolo de su fracaso; y tener como socio preferente a Cs en Andalucía".

"Se ha aliado con dos fiascos en términos políticos, ha estado en el Gobierno andaluz porque no ha podido estar en la Secretaría General del PSOE, representa la alianza de lo viejo en términos de recuperación del bipartidismo como salida de la crisis política, y lo que nos preocupa que todo esto ha repercutido la situación andaluza con una ausencia de gestión", ha sostenido el dirigente de IULV-CA.

Además, ha incidido en que a lo largo de esta legislatura ha habido "ausencia de grandes leyes estratégicas" y que el Gobierno andaluz se ha caracterizado por ser "profundamente lento, por no ejecutar los presupuestos, ni cumplir con los plazos de ayudas dadas a sectores productivos", circunstancias que le llevan a pesar que "representa su propaganda en una suerte de gobierno avatar".

"Tengo la sensación de que el Gobierno es un avatar sobre el gobierno real, que se construye sobre una propaganda que no se corresponde con la realidad, unas políticas que no se han llevado a efecto y carencia de voluntad estratégica", ha agregado Maíllo, que ha reprochado a Susana Díaz que haya "despreciado algo tan hermoso como ser presidenta de Andalucía" y ahora "se intenta reinventar con la bandera blanca y verde" pero, advierte, "ya no la creen ni en su casa".