Maíllo (IU) critica la "doble moral" del PP ante presuntos casos de acoso tras el "escándalo" de la exedil de Móstoles

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el marco de un foro de alcaldes en Sevilla. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha criticado la "doble moral" que, en su opinión, evidencia el PP ante presuntos casos de acoso laboral o sexual, al hilo del "escándalo" de la exconcejala de Móstoles (Madrid) de la que este mismo viernes se ha sabido que presentará la próxima semana una denuncia ante los juzgados por un presunto caso de acoso sexual por parte del alcalde de este municipio, Manuel Bautista, y prepara otra contra la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de correos personales.

En una atención a medios en el marco de una reunión con alcaldes de IU en la provincia de Sevilla, el también candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas se ha referido a este "escándalo" derivado de "la falta de atención del Partido Popular, una más", en relación al caso de esta exconcejala del citado municipio madrileño.

Maíllo ha criticado que el PP evidencia que, si los casos de presunto acoso laboral o sexual "son de otros partidos", los 'populares' "se llevan las manos a la cabeza, se rasgan las vestiduras de una manera farisaica, porque cuando llega el caso en su organización, sin embargo, se revictimizan, recriminalizan a la víctima, y encima lo convierten en una operación contra el PP", como, según ha agregado, sostiene la "indigna" presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de quien el dirigente de IU ha dicho que "no merece estar ni un segundo más en una institución si quiere que esa sea digna".

El coordinador de Izquierda Unida ha señalado que "nadie, ninguna organización, está exenta de estas prácticas" de acoso, pero "la clave está en cómo se responde, si en actuar o en taparlo, y por lo que se ve el Partido Popular opta por encubrir" estos casos, según ha censurado.

Al hilo, ha subrayado que IU cuenta con "un protocolo de acoso" que aprobó en su última asamblea, en la que Antonio Maíllo fue nombrado como coordinador general, y que se plasma en "un procedimiento con personas voluntarias militantes que lo llevan a cabo" en materia de prevención, con "informes trimestrales" y de "actuación inmediata de protección de la persona denunciante", según ha detallado.

De este modo, el dirigente de IU ha insistido en la idea de que "en ninguna organización estamos exentos de esas prácticas", pero "la diferencia está en quienes aplicamos un principio de actuación y quienes lo que hacen es encubrirlo", como, en su opinión, "es evidente que han hecho" en el PP en este caso de Móstoles.

Maíllo ha criticado así tanto "los malos consejos que se le ha hecho esta concejala que pedía amparo y lo que le dieron fueron señales de que no levantara la alfombra, como la propia práctica de un Partido Popular que se dedica a señalar el ojo ajeno, pero no ver el propio", según ha finalizado el coordinador de IU.