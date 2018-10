Maíllo (IU) ve "absolutamente insuficiente" la Estrategia para la Cohesión e Inclusión en Zonas Desfavorecidas

Publicado 28/08/2018 13:53:16 CET

CÓRDOBA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado este martes como "absolutamente insuficiente" la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social en Zonas Desfavorecidas aprobada en esta jornada por el Consejo de Gobierno andaluz, dado "el informe de pobreza y riesgo de exclusión social que existe en Andalucía", ha advertido.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Maíllo ha subrayado que "en Andalucía hay un 18% de personas que, aunque reciban un salario, no es suficiente para tener los mínimos vitales", al tiempo que ha indicado que "hay hasta un 40% de personas en riesgo de exclusión social".

En este sentido, ha señalado al "trámite de absoluta incompetencia por parte del gobierno de Susana Díaz con respecto a la Renta Mínima de Inserción, que entró en vigor el día 1 de enero y siguen sin tramitarse miles de solicitudes en situación de extrema gravedad".

Por tanto, ha apuntado que "el problema del gobierno de Susana Díaz es que a la insuficiencia presupuestaria se une la incompetencia en el desarrollo de las medidas que adopta".

Al respecto, ha criticado que "la Renta Mínima de Inserción no se desarrolla por filtros burocráticos de personas que además tienen grandes obstáculos", y a ello ha agregado que "la propuesta de barrios desfavorecidos es absolutamente insuficiente".

Como ejemplo, Maíllo ha citado que en Córdoba está el barrio de Las Margaritas, "una de las zonas en las que se han intentado desarrollar actuaciones integrales y se le ha exigido a la Junta un plan específico, además por la Asociación de Barrios Desfavorecidos, que tiene una red organizada a nivel andaluz".

De este modo, ha comentado que "han pedido algo que es clave para que la dotación presupuestaria se haga efectiva, como es la participación activa de los colectivos sociales que se mueven en los barrios para hablar de prioridades en actuaciones", de forma que "no se conviertan en una suerte de industria de la pobreza, que muchas veces se ha producido con grandes planes que no se ejecutan con la participación de los agentes que están más implicados en la zona y se convierten en estructuras burocráticas que no llegan a la población más vulnerable", ha lamentado.

En definitiva, el coordinador general de IU Andalucía ha remarcado que el acuerdo es "insuficiente y conociendo al gobierno de Susana Díaz esperará a que este anuncio se ejecute cuando termine la siguiente legislatura".