Maíllo llama a la "mayoría social trabajadora" el 28A para crear un proyecto en pro de eutanasia y pensiones públicas

Publicado 06/04/2019 12:44:47 CET

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha pedido el apoyo de la "mayoría social trabajadora" en las próximas elecciones generales del 28 de abril para crear un proyecto "fresco" que defienda la ley de eutanasia y las pensiones públicas "de verdad".

En declaraciones a periodistas este sábado en Sevilla, antes de la Comisión Coordinadora de IULV-CA, Maíllo ha subrayado la "importancia" de los comicios de abril en el que su formación es el "único proyecto político que realmente puede hacer un proyecto de gobierno y de cambio real".

A su juicio, el debate político demuestra que debe haber una organización que no tenga "miedo y que no utilice paños calientes ante las barbaridades de las derechas" así como que esté "lejos de entrar en las provocaciones que centran el debate a lo que a ellos le interesa".

Por ello, el también parlamentario ha apelado a un proyecto que defienda la ley de eutanasia o las pensiones públicas frente a la aprobación de PP, Ciudadanos (Cs) y PSOE del programa europeo de pensiones que es "una entrada masiva de los fondos privados de pensiones los países de la UE".

En este sentido, Maíllo ha dicho que hay que defender las pensiones públicas "de verdad, con hechos y no votando en el Parlamento Europeo lo contrario a lo que se dice en España". También, ha continuado, "hay que defender una ley de eutanasia" así como "eliminar las reformar laborales y no hacer como ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE) de no derogarlas".

Así, el coordinador general de IULV-CA ha deseado un proyecto "descarado y fresco" que hable de un contexto social que defina los "grandes problemas de los andaluces", a lo que ha añadido que "IU va a dejarse la piel para desarrollar y conseguir el mejor de los objetivos políticos y electorales en el 28A con la candidatura de Unidas Podemos y en la construcción de un Gobierno y ayuntamientos de cambio que contrarresten las políticas de la derecha de los recortes de la Junta".

En definitiva, Maíllo ha apelado a la "mayoría social trabajadora" a que apoye a IU porque "vamos a dejarnos la piel en todas las convocatorias posibles y vamos hacer todo lo posible para que frente a ese rearme reaccionario que están construyendo las derechas, haya una fuerza política que les plante cara, que no tiemble y que desarrolle políticas sociales profundas".

"LA DERECHA NO QUIERE ASOMAR LA PATITA"

Preguntado por las presiones de Vox sobre el Presupuesto de la Junta, Maíllo ha dicho que le parece "una barbaridad, un escándalo y una demostración" porque la derecha "no quiere asomar bien la patita de sus intenciones reales respecto a la política andaluza".

"Después de ese deseo de alcanzar el Gobierno, ralentizan su presentación hasta después de las elecciones porque no quieren que los andaluces sepan cuáles son sus intenciones: la privatización de la sanidad y educación, el deterioro de la dependencia y la gran transferencia privada de las políticas activas de empleo", ha afeado.

Ante ello, ha expresado Maíllo, "tenemos que sacarle las caras y las vergüenzas al Gobierno para que digan antes de las elecciones cuáles son sus prioridades presupuestarias y no entrar en las polémicas falsas de las tres derechas entre ellos".

A su juicio, las derechas "se esconden y se ocultan" por lo que "se diluye las intenciones reales de este Gobierno sobre los servicios públicos que tiene que garantizar, como lo hará Adelante Andalucía", ha concluido.