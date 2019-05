Maíllo llama a votar el 26M para construir una red de ciudades de tolerancia y respeto y evitar que "sumen las derechas"

Publicado 24/05/2019 12:17:55 CET

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA y portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, ha llamado en la última jornada de la campaña electoral a acudir "masivamente" a votar en las elecciones municipales y europeas que se celebran este domingo para construir una red de ciudades "de tolerancia y respeto" y evitar así "que se repita la contingencia y las derechas puedan articular mayorías en las localidades", aludiendo a los resultados de las autonómicas del 2D que permitió al PP-A y a Cs entrar en el Gobierno andaluz con el apoyo de Vox.

En declaraciones a los periodistas en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, junto a la presidenta del grupo, Ángela Aguilera; Maíllo ha asegurado que tienen "un optimismo bastante asentado en cuanto a las expectativas de crecimiento que van a tener este domingo las candidaturas unitarias".

"Tras el 26M habrá una confluencia de redes municipales que van a configurar la construcción de una alternativa para Andalucía que contraponen el programa de recortes masivos de derechos que instauran las derechas desde el Gobierno andaluz, y que se erige como esperanza ante otros proyectos absolutamente amortizados por 37 años de gobierno que no han resuelto los problemas estructurales de Andalucía", ha sostenido el dirigente andaluz.

Así, afrontan las elecciones con una "perspectiva positiva" y tras una campaña que ha tildado de "extraordinaria", en la que ha visitado unas 47 localidades recorriendo más de 4.600 kilómetros "que han hecho que vivamos una campaña muy peinada a la realidad de las localidades". "Vemos mucha ilusión, fuerza, confianza y la participación de mucha gente que se suman a las listas de Adelante, donde ven un instrumento formidable para el cambio en sus ciudades", ha remachado.

Con todo, ha llamado a participar en los comicios avisando de que "las derechas van a ir a votar", por lo tanto "la gente de izquierdas que quiere transformar las ciudades y que quiere una Europa que no levante muros y no desprecie a los inmigrantes sino que los abrace, tenemos que ir a votar masivamente para que no se repita la contingencia y las derechas puedan articular mayorías en los municipios".

Y así, ha asegurado que votando a las candidaturas de Adelante "construiremos una red de ciudades de tolerancia, respeto, de vida en comunidad, que priorice los servicios sociales y marcados por el principio de que lo que mueva a los gobiernos sea que nada de lo que ocurra en su pueblo les sea ajeno".

"Vamos a movilizarnos a tope y el domingo acudamos a votar en masa y así, el mapa municipal estará lleno de esperanza", ha apostillado el portavoz de Adelante Andalucía.

Sobre Alcalá de Guadaíra ha dicho que con la candidatura de Adelante Alcalá que encabeza María José Lera, el municipio tiene "una oportunidad extraordinaria para incorporarse a las ciudades del cambio" poniendo a las personas "en el centro de las actuaciones, proponiendo una ciudad sostenible y habitable". Así, asegura que "ante el agotamiento del PSOE, Adelante Alcalá es la alternativa evidente y el domingo tendremos una gran noticia aquí".