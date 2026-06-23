Maíllo pide a la Junta que "actúe de manera inmediata" para "garantizar" las ayudas a personas con ELA

El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una reunión con la asociación ConELA Andalucía. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha mantenido este martes un encuentro con la asociación ConELA Andalucía, en el marco del Día Internacional de la ELA celebrado el pasado domingo 21 de junio, una enfermedad que tienen cerca de 700 personas en la comunidad.

Según una nota remitida por la coalición, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha trasladado el "compromiso total" del grupo parlamentario con las personas enfermas de ELA y con sus familias, y ha pedido al Gobierno andaluz que actúe "de manera inmediata" para garantizar ayudas "suficientes, ágiles y efectivas".

"Estamos hablando de una enfermedad que no puede esperar. Las personas enfermas de ELA y sus familias necesitan una ayuda reconocida ya, con recursos suficientes y sin laberintos burocráticos", ha señalado Maíllo.

En este sentido, Por Andalucía ha señalado que muchas familias "se ven obligadas a asumir costes inasumibles derivados de los cuidados, la adaptación de viviendas, la asistencia especializada o el acompañamiento permanente que requiere la enfermedad".

"La ELA no puede convertirse, además de en una situación durísima desde el punto de vista personal y emocional, en una ruina económica para las familias", ha advertido el portavoz. Maíllo ha asegurado que la Junta de Andalucía tiene "la responsabilidad" de ofrecer una respuesta pública "a la altura".

"No basta con declaraciones de sensibilidad. Hace falta financiación, recursos, reconocimiento de derechos y rapidez en la atención. Cada retraso administrativo tiene consecuencias directas en la vida de las personas enfermas y de quienes las cuidan", ha subrayado.

Por Andalucía ha trasladado a ConELA Andalucía su voluntad de llevar esta reivindicación al Parlamento andaluz y de seguir impulsando iniciativas para "acelerar las ayudas, reforzar los recursos sociosanitarios y garantizar que las familias afectadas sientan "un respaldo real por parte de las instituciones".

"El compromiso del grupo parlamentario Por Andalucía y de Izquierda Unida es total con las personas enfermas de ELA. No vamos a parar hasta que las ayudas lleguen de forma inmediata y las familias sientan que no están solas", ha concluido Maíllo.