Maíllo pide a Junta un control de precios para proteger a agricultura andaluza y afea "mirar a otro lado" con Mercosur

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maillo, en una imagen de archivo de una tractorada contra Mercosur. - María José López - Europa Press

FUENTES DE ANDALUCÍA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha reclamado este miércoles al Gobierno andaluz para la protección de la agricultura andaluza impulsar "una política de control de precios".

Ha advertido que el problema reside en "la concentración excesiva de los grandes distribuidores", a los que ha responsabilizado de "estar marcando los precios de mercado por encima del IPC".

Maíllo ha señalado como amenazas actuales para la actividad agrícola, además de Mercosur, el recorte del 22% de la PAC y la política de aranceles de Trump, "que es absolutamente perjudicial para Europa".

En declaraciones a los medios de comunicación en Fuentes de Andalucía (Sevilla), Maíllo le ha reprochado al Gobierno andaluz y a su presidente, Juanma Moreno, "mirar para otro lado con Mercosur", el acuerdo comercial que ha rubricado la Unión Europea con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, al tiempo que ha calificado de "hipócrita" al Partido Popular por el hecho de que "en Bruselas vota a favor de Mercosur y aquí dice que está en contra".

Ha considerado que en este asunto Moreno "se pone de perfil" mientras ha defendido el argumento de que el acuerdo UE-Mercosur supone un "ataque al campo andaluz", por lo que ha inferido que "quien esté a favor de Mercosur está en contra de los intereses del campo andaluz".

Ha afirmado que el presidente de la Junta de Andalucía "demuestra siempre que está más sometido a los dictámenes de los intereses de Feijóo que a los intereses del pueblo andaluz", por lo que se ha remitido a su reacción ante los aranceles y el acuerdo UE-Mercosur.

Durante su visita a la cooperativa Nuestra Señora del Rosario ha sostenido el candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta que "cuidar el campo andaluz significa garantizar la vida en los pueblos y ciudades de Andalucía".

Ha demandado soluciones, "si no lo impide una guerra como la que pueda haber", de parte de la Junta de Andalucía "para ayudar a los agricultores y a los jornaleros de Andalucía en un momento de amenazas".

"En Por Andalucía tenemos claro la intervención y ayudas al sector agrario va a ser fundamental y prioritario", ha señalado el líder de IU quien ha señalado que "lo prioritario es la fijación de población en sus pueblos y la garantía de un futuro a través de las actividades agrarias".