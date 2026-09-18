Maíllo pide a Vivas que acepte el traslado de los menores desde Ceuta y asegura que Moreno "no acoge, porque no quiere"

Archivo - El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, durante una rueda de prensa. Imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha instado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a que acepte la propuesta del Gobierno para el traslado inmediato a la península de los niños migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta mientras se trabaja en los expedientes completos.

"Creo que es la solución más adecuada, porque es la que genera más distensión en Ceuta y además una atención digna a los migrantes", ha afirmado este viernes en una entrevista en el programa 'Despierta Andalucía' de Canal Sur Televisión. "España es un estado de derecho, tiene normas, tiene recursos. La gente tiene derecho a que se hagan expedientes individualizados, donde hay situaciones muy dispersas", ha remarcado.

En paralelo, Maíllo ha señalado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien ha enmarcado dentro del "boicot" de los gobiernos autonómicos de PP y Vox que "deben asumir la distribución que obliga a la ley de los menores". En este grupo, también ha incluido a Vivas a quién ha calificado de "hipócrita". "Empezó colaborando y ahora le han marcado desde el Partido Popular la estrategia que tiene que seguir, que no tiene nada que ver con los intereses de Ceuta", ha remarcado.

"La tutela de los menores es del gobierno autonómico de Ceuta y la obligación de acoger a esos menores son las comunidades autónomas que tienen las competencias sobre los centros de acogida de menores. No los acogen, porque no quieren. Repito, porque no quieren", ha explicado el portavoz de Por Andalucía.

En esta línea, ha criticado el "doble discurso" de Moreno quien "ha pasado a decir que hay que cumplir la ley y acoger a menores a decir que hay que devolverlo a Marruecos". "¿Cuál es la razón por la que Andalucía no recoge? ¿Que Moreno Bonilla tiene que guardar su sillón asumiendo los roles de Vox?", ha insistido Maíllo.

Por otro lado, el coordinador federal de IU ha criticado la gestión del Gobierno central en la crisis migratoria de Ceuta por "llegar tarde". "Estar en el gobierno no significa decir si a lo que diga la otra parte del gobierno, por eso es un gobierno de coalición y por eso nosotros hemos actuado también dentro del gobierno de una forma diferenciada", ha subrayado.

"Yo lo dije desde el 8 de agosto, que tenían que estar allí presencialmente, que tenían que activar los mecanismos de urgencia que obligaban a una situación así y que tenían que señalar a un socio, a un vecino no fiable, como es el Estado de Marruecos", ha destacado.

Asimismo, Maíllo ha lamentado que el Parlamento andaluz no haya aceptado un minuto de silencio por las personas fallecidas durante el intento de entrada a Ceuta. "No nos hemos opuesto a la subida de bandera de Ceuta, eso no es verdad, nosotros lo que no hemos estado de acuerdo es con la instrumentalización que ha hecho la FEMP y el Parlamento de Andalucía con respecto a Ceuta", ha señalado.

"Hemos estado cerca porque hemos querido conocer la opinión directa de la gente, con toda su complejidad. Porque cuando uno conoce a través de testimonios directos una situación crítica como esta, hay muchos matices y hay muchas complejidades", ha indicado.