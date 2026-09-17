Moreno asegura que Andalucía sigue acogiendo menores migrantes no acompañados que "llegan en pateras"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - María José López - Europa Press

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que Andalucía sigue acogiendo a menores extranjeros no acompañados que "llegan en pateras", como ha ocurrido "esta misma semana".

Así se ha pronunciado, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, tras ser cuestionado sobre la posibilidad de que llegaran a Andalucía menores migrantes que están en Ceuta procedentes de Marruecos.

Ha señalado que el Gobierno central ya tiene la capacidad legal de trasladar menores a la península y, en otras ocasiones anteriores, así ha sido. "Tiene el instrumento para que mañana mismo decida que acojamos los menores, pero es verdad que en Andalucía estamos por encima del cien por cien, porque nosotros seguimos acogiendo menores no acompañados, los que van llegando en las pateras", según el presidente.

"En esta semana que ha pasado, seguimos acogiendo menores no acompañados que están en nuestros centros", ha agregado.

Sobre lo que dice el acuerdo de gobierno entre PP-A y Vox en Andalucía en relación con los menores migrantes, ha expuesto que ese acuerdo establece "que voluntariamente no sumamos más menores no acompañados, ahora la ley la cumplimos" y, por tanto, "esos menores que llegan a través de pateras, nosotros tenemos la obligación de acogerlos".

"Y lo hemos hecho, esta misma semana, la semana pasada y la anterior, todos esos menores que han llegado a nuestras playas a través de las pateras", ha agregado.

Ha manifestado que el Gobierno de España no impone la acogida de menores en las comunidades autónomas porque Bruselas ha advertido de que si un migrante que ha llegado a Ceuta pone un pie en la Europa continental, "los tratados de Schengen se van a plantear y replantear contra España y eso lo sabe el señor (Pedro) Sánchez y por eso no está haciendo absolutamente nada".

Sobre la llegada a la Península de migrantes que están en Ceuta, ha indicado que, en el momento en que "pongan un pie en la península ibérica, a partir de ese momento la ciudad autónoma se convierte en el punto de entrada migratorio a Europa y eso, sin duda alguna, puede atraer un efecto llamada y una nueva invasión en las próximas semanas o meses".

"Y eso lo saben todos los expertos en materia migratoria. Por tanto ese objetivo no lo deben de cumplir porque si no ese va a ser el nuevo canal de entrada", ha indicado Juanma Moreno.