Maíllo pregunta a Moreno si gobierna con "pretendida moderación" o "hipotecado por Vox": "¿Quién es usted realmente?"

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha criticado el "modelo de gestión" por parte del ejecutivo andaluz tras el inicio de la legislatura. Asimismo ha señalado "la hipoteca" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, por su pacto de gobierno con Vox.

"Tenemos que saber si gobierna el señor Moreno Bonilla o Abascal, si gobierna una pretendida moderación y cumplimiento de norma y lealtad institucional o el pacto y la hipoteca que usted tiene con Vox y con el señor Abascal", ha subrayado este miércoles en su intervención en la sesión a control al Gobierno en el Parlamento autonómico.

En esta línea, Maíllo ha recordado que Moreno "creía en el cambio climático" y que "dijo que había que cumplir la ley con los menores migrantes". Unas posturas que ha contrapuesto con la posición de Vox en los mismos. "¿Quién es usted realmente", ha remarcado el portavoz de Por Andalucía.

Por su parte, Moreno ha repreguntado al coordinador federal de IU con su postura con el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central. "Usted ha dejado de ser de izquierdas ¿Qué es? ¿Usted que le gusta tanto etiquetar? ¿Es sanchista?", ha aseverado el presidente de la Junta.

En esta línea, ha lamentado que desde la oposición "hayan evitado" un debate en el Parlamento sobre la situación en Ceuta. "¿Es que no le parece que esas ciudades, que son hermanas, extensión de Andalucía, además, mismo acento, misma cultura, cercanía geográfica, es que no le parece lo suficientemente importante para que desde Andalucía trabajemos por ellas?", ha subrayado.

Moreno ha insistido en que "mantiene la posición del Gobierno" frente a la situación de las personas migrantes que aún se encuentran en la ciudad autónoma. "Yo mantengo la misma posición que mantiene el Gobierno que usted apoya en España. El señor Malaska y el señor Álvarez, dijeron textualmente que todos, y además lo recalcaron, tienen que volver a su país de origen o a su destino inicial, que es el Reino de Marruecos", ha destacado.

En paralelo, Maíllo ha reprochado que "hayan pasado tres meses" hasta la primera sesión de control al Gobierno andaluz y ha criticado el "modelo de gestión" de Moreno a raíz de los últimos incendios forestales en la comunidad durante el verano y el inicio del curso escolar.

"Cuando se acumulan los problemas, señor Moreno Bonilla, no es mala suerte, es un problema de modelo de gestión. ¿Tiene usted respuesta para los problemas de los andaluces?", ha aseverado.

En contraposición, Moreno ha defendido que "están en un periodo normal de sesiones" y ha reprochado la "ansiedad política" por parte de Maíllo. Asimismo, ha criticado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, "se haya tomado vacaciones", durante la crisis migratoria de Ceuta.

"Creo que esta legislatura puede ser interesante si nos centramos en las propuestas. Creo que debería reflexionar y hacer una política más constructiva de cara al futuro", ha concluido su comparecencia.