Maíllo tacha de "fraude y engaño" el acto único de mamografías, ecografías y biopsias "con los mismos recursos"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en la concentración con motivo de la huelga convocada por el colectivo de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha calificado de "fraude y engaño" el anuncio hecho por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Debate del Estado de la Comunidad de que en los casos de "altas sospechas" de cáncer de mama --BI-RADS (Sistema de Datos e Informes de Imágenes de Mama) 4 y 5-- las pacientes tengan su mamografía, ecografía e incluso biopsia en un "acto único". Con esta medida, "vamos a evitar que tengan que volver varias veces al hospital y vamos a acelerar el diagnóstico", subrayaba el presidente Moreno.

En declaraciones a los medios, Maíllo ha argumentado que este compromiso es un "engaño" porque "el presidente no ha explicado cómo lo va a hacer con los mismos recursos". "Si no hay más recursos, está engañando", ha sentenciado. Moreno prometió en el Parlamento que con el acto único se busca "evitar la lógica ansiedad que genera la espera de esas pruebas". Igualmente, anunció "una nueva ayuda para la adquisición de prótesis capilares en tratamientos de quimioterapia" y ha asegurado que se establecerán protocolos "iguales" en todos los hospitales públicos de Andalucía. Con estas medidas, el Gobierno de Moreno responde a algunas de las peticiones hechas por escrito por la Asociación Amama para que se incorporaran al proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2026 que está en tramitación parlamentaria.

El presidente sostuvo que su Gobierno ha respondido "en tiempo récord" a los fallos del cribado --denunciados precisamente por la Asociación Amama, que mantiene un pulso con la Junta en cuanto a la cifra de afectadas--, y apuntó que este viernes "se habrá atendido a las 2.317 mujeres que se vieron afectadas" por los errores de comunicación en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

"El sistema de prevención del cáncer ha salido claramente reforzado, con más servicios, con más ayuda, con más sensibilidad", apostilló Juanma Moreno, que insistió en que su Gobierno "reacciona ante los problemas, actúa con firmeza y el resultado es que la sanidad pública de Andalucía sale más fuerte que antes". "La supuesta privatización --continuó-- es rotunda y categóricamente la gran mentira de la izquierda. Y por mucho que se repita, la mentira no se va a convertir en verdad. La sanidad pública es el ámbito de la gestión al que este Gobierno, además de recursos, le ha puesto más cariño, empeño y dedicación".

"Cariño" al que Moreno puso números: se destina a sanidad uno de cada tres euros del Presupuesto, y Andalucía ronda el 7% del PIB de la tercera economía de España y la decimocuarta de Europa, que "es una cifra inimaginable en etapas anteriores". "Los recursos han aumentado año a año hasta alcanzar los 16.265 millones de euros de 2026, que es la cifra más alta de España en inversión sanitaria, 6.435 millones de euros más que cuando llegamos al Gobierno", señaló en su discurso.

Sobre cribados, recordó que la Junta implantó el de cáncer de colon y el de cuello de útero, "que antes no existían". "Hemos ampliado el de mama de 49 a 71 años y estamos a la cabeza de España en el cribado neonatal (prueba del talón), triplicando el catálogo del Ministerio de Sanidad". "Pese al ruido interesado y desmesurado, el informe 2024 de la Sociedad Española contra el Cáncer sitúa el plan preventivo del SAS a la cabeza de España. Andalucía ha multiplicado por cinco la inversión en equipos oncológicos para que los andaluces tengan las herramientas más avanzadas en el diagnóstico temprano del cáncer y su tratamiento".