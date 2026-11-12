Maíllo ve la huelga general como un "fracaso" de Moreno y Gavira: "Se equivoca al desdeñarla"

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha puesto en valor que la huelga general del 11 de noviembre "ha superado todas las expectativas" y ha lamentado los "insultos" para "desdeñar" el paro por parte de dirigentes del PP.

"Acusaron de una huelga política y electoral, como si la huelga no fuera política, fuera otra cosa, cuando tienen objetivos políticos, no partidistas, pero sí políticos. Criminalizaron con mensajes vomitivos y absolutamente desesperados cuando vieron el triunfo y el éxito. Ha fracasado el señor Feijóo y Abascal y ha fracasado usted, señor Moreno, y el señor Gavira", ha subrayado este jueves en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento.

En esta línea, el portavoz de la coalición ha asegurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no conecta con los problemas de los andaluces". Asimismo, se ha sentido "orgulloso" de la ausencia de los diputados de Por Andalucía en el Pleno de este miércoles en señal de apoyo a la huelga.

"Orgullosos de estar con quienes teníamos que estar, con la clase trabajadora andaluza, en unas manifestaciones alegres, festivas, con una participación preferencial de los jóvenes, a pesar de algunas actuaciones individuales de la policía que ensombrecieron una jornada y que tienen en el ministro un responsable", ha afirmado.

Por su parte, Moreno ha señalado el seguimiento "discreto" de la huelga en sectores como la educación, la sanidad y el transporte. El presidente de la Junta ha atribuido esta "desconexión" a la cercanía del paro con la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Ha habido una desconexión por una utilización maniquea de un instrumento poderoso y legítimo como son las huelgas. Creo que ha sido un grave error de convocar esta huelga", ha subrayado.