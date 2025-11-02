Con Málaga reivindica una Memoria "con mirada de futuro" ante "actores políticos que reescriben la historia"

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha asistido este domingo al acto organizado con motivo del Día de los Difuntos por la Asociación Contra el Silencio y el Olvido por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga para recuerdo de las personas asesinadas por el franquismo y que cuyos restos se encuentran bajo el Panteón de la Memoria del Cementerio San Rafael.

Según ha informado la formación en una nota de prensa, en dicho acto, Morillas ha incidido en que, "otro año más estamos trayendo a la Memoria a todas las personas que fueron fusiladas y que fueron represaliadas del franquismo". Se estima que más de 4.000 personas que fueron fusiladas en el cementerio de San Rafael, tal y como ha señalado Con Málaga, "y queremos hacer un llamamiento a que este acto de Memoria y de reivindicación de la Verdad, la Justicia y la Reparación sea también un acto de Memoria de futuro".

La portavoz adjunta ha criticado que "cada vez hay más actores políticos que cuestionan nuestro pasado, que están intentando reescribir la historia, que están en una deriva absolutamente autoritaria, incluso ensalzando la dictadura y el franquismo".

"Por tanto, nosotras reivindicamos que un acto de Memoria, como el que hacemos hoy, tenga una mirada de futuro y sea también un acto político para reivindicar que tenemos que ser muy conscientes de lo que pasó en este país durante la Guerra Civil y durante los terribles 40 años de Dictadura", ha subrayado Morillas.

Por último, Morillas ha reivindicado la importancia de este tipo de actos "sobre todo para que no se vuelva a repetir, para que los jóvenes y las jóvenes de Málaga y Andalucía sepan que aquí hay 4.000 malagueños que fueron asesinados por sus ideas políticas, por defender la Segunda República y por defender la democracia".

Por su parte, Antonio Somoza, vicepresidente de la Asociación, ha incidido en que "las personas que aquí se encuentran no fueron caídas de la Guerra Civil, fueron asesinadas. La matanza fue general, en el Cementerio de San Rafael tenemos registrados hasta 4.400 nombres, de los que se han podido recuperar 2.840 cuerpos".

De esta manera, ha señalado que "es el mayor sistema de fosas que se ha desenterrado en Andalucía y puede que también en España. Con todo, puede que no sea la más grande porque lo que ocurrió aquellos años fue una auténtica salvajada". Somoza ha explicado que "hay todo tipo de fosas, pequeñas, grandes, enormes, y estas, las del Cementerio San Rafael de Málaga son enormes y, además, con problemas para que muchas familias puedan recuperar los restos concretos de su familiar. Es muy complicado, tanto por la cantidad de restos como porque en alguna de estas capas de enterramientos, en algunas fosas hay hasta siete capas, hay cal viva entre capa y capa, y la cal a los restos, por lo que es posible que alguno nunca pueda ser identificado".