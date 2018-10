Las malas previsiones meteorológicas obligan a suspender el festival Planetademos de Mengíbar (Jaén)

Publicado 14/09/2018 11:15:31 CET

MENGÍBAR (JAÉN), 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las malas previsiones meteorológicas han obligado a cancelar el IX Festival Planetademos, que se iba a celebrar este sábado en el municipio jiennense de Mengíbar.

"Consultado de manera constante y por diversas vías el pronóstico meteorológico para este fin de semana y tras valorar la situación concienzudamente, la Asociación Cultural Planetademos y la Concejalía de Juventud, organizadores del evento, hemos decidido cancelar esta edición de nuestro querido festival", han explicado en una nota.

Se trata de "una decisión dolorosa", pero "es la adecuada", ya que la alta probabilidad de lluvia en Mengíbar tanto este viernes, cuando se realiza el montaje del equipo, como el sábado, cuando se iba a desarrollar el Planetademos, "ha obligado a dar este paso atrás".

"Dadas las circunstancias, no podemos garantizar la seguridad de trabajadores y asistentes, equipos y, en definitiva, no podremos ofrecer un evento de la calidad necesaria celebrado al aire libre", han precisado. El cartel incluía las actuaciones de Uniforms, Crononauta, Autumn Comets, All la Glory, La Plata y Texxcoco y el DJ Will Be Set.

SE MANTIENEN LOS EVENTOS EN RECINTOS CERRADOS

Se mantiene, no obstante, la celebración de los eventos previstos en recintos cerrados: Planetademos Kids (en el auditorio) y la Fiesta de Presentación (con las actuaciones de Loudly y Uniforms) en el Pub Carpe Diem, ambos de asistencia gratuita.

Con respecto a la devolución del importe de las entradas para aquellas personas que las habían adquirido de manera anticipada, la organización ha indicado que publicará próximamente el modo para llevarla a cabo.

Finalmente, ha insistido en que "es la decisión más difícil" que ha tenido que tomar en nueve del festival, que se ha "celebrado siempre independientemente de las no pocas adversidades que se hayan podido presentar".

"Hemos intentado agotar todas las opciones y esperar algún cambio esperanzador pero la realidad es a veces tozuda y nos aboca a esta dolorosa, pero creemos que sensata, solución", ha afirmado no sin agradecer al Ayuntamiento de Mengíbar su apoyo y la comprensión de los patrocinadores, colaboradores, bandas y djs, que también espera del público.