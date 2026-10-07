Malta se convierte en el "Davos del turismo" con la cumbre mundial del WTTC: "El sector crecerá un 3,1% en 2026"

Rueda de prensa de las autoridades locales y del WTTC previa al inicio de la cumbre mundial del turismo que se celebra desde este miércoles en Malta - FRANCISCO J.OLMO-EUROPA PRESS

MALTA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) ha inaugurado este miércoles, 7 de octubre, en Malta su 26ª cumbre mundial, donde ha presentado su más reciente estudio, según el cual los viajes y el turismo crecerán un 3,1% en Europa en 2026. Con ello, el sector superará de nuevo al conjunto de la economía de la región y mejorará el crecimiento del 2,6% registrado el año pasado.

Los datos se han presentado ante más de un millar de participantes, entre ellos más de 200 líderes globales --empresariales y gubernamentales-- del citado sector, reunidos en La Valeta para el evento anual insignia del WTTC. En este sentido, el programa cuenta con más de un centenar de ponentes, con figuras como Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá; José María Aznar, expresidente del Gobierno de España; Apostolos Tzitzikostas, comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo; y Nick Adams, primer enviado presidencial de EEUU para el Turismo.

Los viajes y el turismo siguen siendo uno de los sectores económicos más importantes de Europa: sostienen aproximadamente uno de cada diez empleos de la región y crean oportunidades para comunidades, empresas y destinos. Al respecto, Manfredi Lefebvre, presidente del WTTC, ha remarcado la presencia de los líderes "que están definiendo el futuro de los viajes y el turismo". "El Gobierno de Malta ha demostrado un firme compromiso con nuestro sector, lo que convierte al país en el anfitrión ideal para estos importantes debates".

De su lado, Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, ha afirmado que el sector sigue demostrando una "resiliencia extraordinaria". A escala mundial, este ámbito ha aportado el año pasado 11,6 billones de dólares a la economía --el 9,8% del PIB mundial--, y ha sostenido 366 millones de empleos, casi uno de cada nueve puestos de trabajo en el mundo.

"Pese a los importantes desafíos geopolíticos, prevemos que el sector crezca un 2,5% este año, por encima de la economía mundial. En Europa, las perspectivas son aún mejores, con un crecimiento previsto de los viajes y el turismo del 3,1% en 2026. Es un sector preparado para invertir e innovar, pero los gobiernos deben crear las condiciones adecuadas: facilitar viajes sin fricciones, reforzar la conectividad, desarrollar el talento y apoyar el crecimiento sostenible. Las decisiones que se tomen hoy determinarán qué parte de esta oportunidad aprovechará Europa", ha abundado.

Carlo Micallef, CEO de la Autoridad de Turismo de Malta, que ha participado en la rueda de prensa previa al inicio de la cumbre, ha señalado que con la visión de futuro no solo buscan recibir más visitantes: "Queremos crear más valor, no solo económico, sino también social y medioambiental. Queremos un turismo sostenible que abrace la innovación sin perder sus raíces en nuestra identidad".

Por último, Charles Mangion, presidente de la Autoridad de Turismo de Malta, ha manifestado que para Malta, acoger un encuentro de esta relevancia es motivo de gran orgullo. "Recibir a más de 200 de las voces más destacadas del mundo de los viajes y el turismo supone un reconocimiento no solo de los logros de Malta como destino turístico, sino también del papel que aspiramos a desempeñar en la comunidad turística internacional".

En este sentido, se trata --ha añadido-- de una oportunidad para "reflexionar sobre cómo seguir haciendo crecer y fortaleciendo nuestro sector turístico sin perder de vista nuestras responsabilidades con las personas y las comunidades que hacen de Malta lo que es. Por encima de todo, debemos asegurarnos de que el bienestar de nuestras comunidades siga en el centro de este progreso, para que los beneficios del crecimiento se compartan y nuestro desarrollo siga siendo sostenible para las generaciones futuras".

Las cifras presentadas hoy marcan el punto de partida de los debates de la cumbre mundial, que lleva por título 'Futu[Re]Set' del WTTC, en la que responsables gubernamentales y empresariales analizarán las políticas, alianzas e innovaciones necesarias para reforzar la competitividad de los viajes y el turismo en los próximos años.

Entre los temas clave figuran la inversión, la conectividad, la tecnología y la inteligencia artificial, el desarrollo del talento, la competitividad de los destinos y el crecimiento sostenible, todos ellos decisivos para determinar cómo responderá el sector a la evolución de la demanda de los viajeros y a los cambios en la economía mundial.