Mamen González (PSOE) critica al gobierno local del PP en Córdoba por la ausencia de marquesinas en las paradas de taxi

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González. - PSOE

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha cricitado este viernes la "inacción" del gobierno municipal del PP ante "la ausencia de marquesinas en las paradas de taxi, una situación que, en plena época de altas temperaturas, ha convertido la espera de un servicio público esencial en un riesgo para la salud".

Según ha informado el PSOE en una nota, González ha recordado que "el Ayuntamiento conocía el problema desde hace meses", pues "primero fueron los propios taxistas los que reclamaron la reposición de las marquesinas. Después, el Grupo Municipal Socialista advirtió públicamente de que el verano llegaría sin sombra si no se actuaba con urgencia", es decir, "el gobierno de José María Bellido (PP) fue avisado una y otra vez y decidió no mover un solo dedo".

"Lo que ocurre hoy no es un imprevisto, es la consecuencia directa de meses de inacción. En una ciudad como Córdoba, donde el calor extremo forma parte de nuestra realidad, gobernar significa anticiparse, no improvisar cuando el problema ya está encima de la mesa", ha lamentado la edil socialista.

Para González es "especialmente grave que personas mayores, pacientes que salen de hospitales y centros de salud, familias con menores, turistas y los propios profesionales del taxi tengan que esperar o trabajar durante horas sin una mínima protección frente al sol".

La viceportavoz del PSOE ha señalado que "la desaparición de las marquesinas tras la finalización del contrato de mobiliario urbano nunca debió dejar a la ciudad sin una alternativa. La burocracia no puede servir de excusa cuando está en juego la seguridad y la salud de las personas".

Por ello, el Grupo Municipal Socialista exige al gobierno local del PP "que habilite de manera inmediata una solución provisional durante todo el verano, instalando elementos temporales de sombra en las paradas con mayor demanda, mientras se tramita y adjudica definitivamente el nuevo contrato de mobiliario urbano".