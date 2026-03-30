La Mancomunidad de la Costa Tropical de Granada acometerá obras de abastecimiento y saneamiento en Melicena

El presidente de la Mancomunidad Costa Tropical, Rafael Caballero, acompañado por la alcaldesa de Sorvilán, Pilar Sánchez Sabio, y el gerente de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado - MANCOMUNIDAD COSTA TROPICAL

SORVILÁN (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de la Costa Tropical acometerá obras de abastecimiento de agua potable y saneamiento en la localidad de Melicena, en el municipio granadino de Sorvilán, por valor de casi 29.000 euros.

El presidente de la institución comarcal, Rafael Caballero, acompañado por la alcaldesa de Sorvilán, Pilar Sánchez Sabio, y el gerente de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, ha visitado la zona donde se van a ejecutar las referidas obras por un montante concreto de 28.825,10 euros y con cargo al remanente de Tesorería de 2025.

Los trabajos se realizarán en la calle Santiago Morón, una vía que, según señalan en un comunicado, carece actualmente de redes propias de abastecimiento y de saneamiento, ya que estos servicios se encuentran únicamente en calle Real.

"Como consecuencia de las diversas segregaciones parcelarias realizadas en el municipio en los últimos años, han surgido nuevas parcelas cuyas fachadas principales recaen sobre la calle Santiago Morón, resultando necesario dotarla de las infraestructuras básicas para garantizar el correcto suministro de agua potable y la adecuada evacuación de aguas residuales", informan.

Rafael Caballero ha explicado que "esta es una obra imprescindible porque en esta calle no existe instalación de las redes hidráulicas necesarias, que después podremos conectar a las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento existentes en las calles colindantes. Con ello damos un servicio adecuado a las nuevas edificaciones segregadas, asegurando también el cumplimiento de la normativa urbanística vigente para que la zona pueda desarrollarse".

El presupuesto de licitación asciende a 28.825,10 euros, para ejecutar los trabajos de demolición, movimiento de tierras, ejecución de 85 metros de infraestructura de saneamiento de tubería de PVC de 250 de diámetro tipo teja, y red de abastecimiento de 90 mm de P.E., finalizando con el pavimentado de la zona.