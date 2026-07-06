La Mancomunidad de la Costa Tropical de Granada pone en marcha talleres de igualdad en seis municipios de la costa

Uno de los talleres de igualdad que desarrolla la Mancomunidad de la Costa Tropical de Granada. - MANCOMUNIDAD COSTA TROPICAL

GRANADA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, ha informado este lunes 6 acerca de la puesta en marcha de una nueva programación de talleres de igualdad, organizada en colaboración con la Diputación de Granada y los consistorios de Motril, Almuñécar, Salobreña, Molvízar, Otívar y Albondón, con el objetivo de "seguir promoviendo la igualdad de oportunidades, el bienestar emocional y la prevención de la violencia de género en la comarca".

En relación, Caballero ha destacado que "desde la Mancomunidad seguimos trabajando para acercar las políticas de igualdad a todos los municipios de la Costa Tropical mediante actividades que invitan a la reflexión, fomentan la participación y contribuyen a construir una sociedad más igualitaria", según ha concretado la Mancomunidad en una nota.

Asimismo, ha subrayado que "la colaboración entre administraciones resulta fundamental para que este tipo de iniciativas lleguen al mayor número posible de personas y tengan un impacto real en la ciudadanía".

La programación estará integrada por talleres gratuitos, todos ellos con una duración de dos horas, que abordarán distintas temáticas desde una perspectiva "participativa y vivencial". Entre las propuestas previstas figuran 'Mi amor por mí, mi amor por ti'; 'Sanando mis heridas'; 'Empoderamiento y conexión a través del barro'; 'Todo lo que soy. Explorando la identidad a través del collage, ¡Es hora de compartir! Cuidados y corresponsabilidad'; y la gymkana 'La lengua de los golpes'.

Las actividades se desarrollarán durante los meses de otoño en los seis municipios participantes y ofrecerán herramientas para "fortalecer la autoestima, fomentar relaciones saludables, impulsar la corresponsabilidad en los cuidados y sensibilizar sobre la prevención de la violencia de género, adaptándose a distintos perfiles de participantes".

Con esta nueva programación, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical "reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, acercando a la ciudadanía iniciativas que favorecen el desarrollo personal, la convivencia y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria".