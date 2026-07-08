Manuel Pérez Piñas, designado como director adjunto de la Oficina Andaluza Antifraude

Archivo - El director de la Oficina Andaluza Antifraude, Francisco de Paula Sánchez, comparece en la comisión consultiva de Nombramientos del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Manuel José Pérez Piñas ha sido designado como director adjunto de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción que dirige Francisco de Paula Sánchez Zamorano.

Así se recoge en una resolución, con fecha del pasado 2 de julio de este año 2026, de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción que se ha publicado este miércoles día 8 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por la que se adjudica dicho puesto de trabajo "por el sistema de libre designación".

La resolución, consultada por Europa Press y firmada por el director de la Oficina, acuerda la designación de Manuel José Pérez para dicho cargo "de conformidad con lo establecido por el artículo 31.1 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, y el artículo 56 del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, aprobado por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 20 de abril de 2022".

El nombramiento del director adjunto se lleva a cabo además "vistos los antecedentes, analizados los informes y datos obrantes en el expediente, habiéndose observado el procedimiento debido, y que la persona candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria", según continúa la resolución firmada por Francisco de Paula Sánchez.

En concreto, en la convocatoria de este puesto de trabajo se detallaba que entre los requisitos para optar al mismo figuran los de una "experiencia de, al menos, diez años" en materias, funciones o áreas como "Administración Pública, legislación y régimen jurídico, asesoramiento jurídico y defensa en juicio", así como "formación relacionada con alguna" de ellas, y un "título universitario de licenciatura o grado o título universitario oficial de grado equivalente".

Las principales "funciones y competencias" del puesto de director adjunto están recogidas en el artículo 20 del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento de la Oficina, a las que hay que añadir la posibilidad de "ejercer, por suplencia", las "funciones y competencias del titular de la Dirección".

En la resolución publicada este miércoles en el BOJA se detalla que Manuel José Pérez Piñas es una "persona funcionaria de carrera que cumple con los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria" de dicho puesto de trabajo, "conforme a los informes, datos y motivaciones que obran en el expediente" vinculado a esta convocatoria, y precisa que "la toma de posesión deberá formalizarse con efectos administrativos del día siguiente al de cese en el destino de origen y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la publicación de la presente resolución" en el BOJA.

Contra esta resolución, que "pone fin a la vía administrativa", cabe no obstante interponer recurso potestativo de reposición ante la Oficina Antifraude, o recurso contencioso-administrativo "ante los correspondientes órganos judiciales de este orden".

TRAYECTORIA DEL NUEVO DIRECTOR ADJUNTO

Manuel José Pérez Piñas (1965) ejercía actualmente el cargo de subdirector de Asuntos Jurídicos, Prevención y Protección a la Persona Denunciante en la Oficina Antifraude, según la información que sobre el organigrama de la misma se recoge en su página web.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, y en los inicios de su carrera profesional "compaginó el ejercicio libre de la Abogacía y la asistencia al turno de oficio con la labor de docencia en diversos centros formativos".

Es funcionario de carrera desde 1999, cuando obtuvo plaza en la oposición de Letrados de Administración Sanitaria A1 2020 de la Junta de Andalucía, ejerciendo las funciones de asesoramiento jurídico, representación y defensa en juicio del Servicio Andaluz de Salud, "ante todos los órdenes de la Jurisdicción".

Posteriormente ocupó el puesto de Letrado Jefe de Asuntos Contenciosos del Servicio Andaluz de Salud, correspondiéndole la dirección técnica de la actividad contenciosa de la citada agencia administrativa, con funciones de coordinación de las ocho asesorías jurídicas provinciales de la misma, incluido el dictado de circulares e instrucciones de actuación común, así como la difusión de criterios jurisprudenciales y la preparación y supervisión de las memorias letradas para la disposición de la acción procesal, según se detalla en la web de la Oficina Antifraude.

Además, Manuel Pérez Piñas ha sido ponente en diversos congresos, fundamentalmente de Derecho sanitario, y ha ejercido la docencia en diversos centros privados y en el ámbito de la Junta de Andalucía, impartiendo actividades formativas dirigidas a los funcionarios públicos.