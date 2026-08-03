Maracena (Granada) celebra el viernes el XXV Festival Flamenco con un cartel encabezado por Mayte Martín

Cartel del XXV Festival Flamenco de Maracena que se celebra el viernes 7 de agosto en el anfiteatro de la ciudad granadina. - AYUNTAMIENTO DE MARACENA

MARACENA (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

La ciudad granadina de Maracena tiene previsto acoger este próximo viernes 7 de agosto, a partir de las 22,00 horas, la XXV edición del Festival Flamenco, una cita que tendrá lugar en el anfiteatro y que contará con la actuación de la aclamada cantaora Mayte Martín, una de las voces más prestigiosas del flamenco, con una trayectoria que incluye una nominación al Latín Grammy por su disco 'Querencia'. Junto a ella actuará el cantaor Alfredo Tejada, ganador del reconocido premio Lámpara Minera en 2017.

El concejal de Cultura de Maracena, Antonio Segovia, ha destacado la importancia de alcanzar las 25 ediciones de este encuentro cultural, y ha asegurado que "celebrar el vigesimoquinto aniversario del Festival Flamenco demuestra el compromiso constante de Maracena con nuestra cultura y con un arte que forma parte de la identidad de Granada y de Andalucía".

"Queremos que vecinos y visitantes disfruten de una noche muy especial, con artistas de primer nivel y en un espacio tan emblemático como el anfiteatro Carlos Cano", ha señalado el concejal.

En esta cita con el flamenco, el toque estará representado por grandes guitarristas granadinos como Antonio de la Luz y José Fernández "Hijo", quienes han hecho de la guitarra su seña de identidad, y el artista jerezano José Gálvez, reconocido e inquieto músico de raíz flamenca. Por otro lado, el cante se completará con la participación de José Fernández y Antonio Heredia.

El público también podrá disfrutar de la elegancia de Paco de Andrea, formado en los tablaos de Granada y exponente del baile jondo, mientras que el broche de oro lo pondrá el arte de Marina Heredia "La Negra", una de las jóvenes promesas más firmes del baile flamenco actual.

"Esta edición será una celebración del flamenco en todas sus expresiones y una oportunidad para acercar este patrimonio cultural a todos los públicos", ha afirmado el concejal de Cultura, quien tambien ha puesto en valor el cuarto de siglo de la aportación organizativa y artística de la Peña Solera y Caña, y al mismo tiempo que ha recalcado la estrecha y fecunda colaboración entre el Ayuntamiento y esta peña flamenca que cuenta con más cien socios, sinergia que ha situado al Festival de Marcena como un lugar indispensable de la agenda cultural veraniega de la provincia.