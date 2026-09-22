Maracena (Granada) se convierte en el escenario de su propio videojuego que recrea la ciudad en los años 70

Recreación de Maracena en el videojuego 'Maracena a todo gas'. - AYUNTAMIENTO DE MARACENA

MARACENA (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

La ciudad granadina de Maracena ya tiene su propio videojuego. 'Maracena a todo gas', un proyecto desarrollado durante los últimos 12 años por Jesús Tallón, que ha convertido su pasión por la informática y por su localidad en un videojuego de carreras que permite recorrer las calles del municipio y descubrir algunos de sus espacios más reconocibles.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un comunicado, en el que detalla que el proyecto de este videojuego va más allá de las carreras, ya que 'Maracena a todo gas' incorpora también una importante dimensión cultural e histórica, con un viaje a la Maracena de los años 70 a través de recreaciones de algunos lugares y edificios que forman parte de la memoria del municipio, como la Casería del Conde, la Cueva, la calle del Palo, el antiguo Matadero de los Rojas o la fábrica de embutidos Virgen del Rosario.

El videojuego incorpora además explicaciones históricas y datos curiosos sobre estos espacios, permitiendo conocer cómo era el municipio hace décadas y cómo ha cambiado hasta convertirse en la Maracena actual. "Una propuesta especialmente pensada para que las nuevas generaciones puedan acercarse a la historia de su localidad y descubrir cómo era la Maracena de sus padres y abuelos", señalan.

El proyecto será presentado oficialmente el 24 de septiembre en el Ayuntamiento de Maracena, y en el mismo se dará a conocer el resultado de los doce años de trabajo del maracenero Jesús Tallón, y los asistentes podrán conocer de primera mano el videojuego y recorrer Maracena desde una perspectiva diferente.

'Maracena a todo gas' está desarrollado para PC utilizando Unreal Engine y Blender 3D y será gratuito. Su creador trabaja actualmente en su adaptación para dispositivos Android, con el objetivo de ampliar las posibilidades de acceso al proyecto.

DOCE AÑOS CONSTRUYENDO MARACENA EN DIGITAL

La historia del videojuego comenzó de una manera muy diferente a la de un proyecto pensado desde el principio. Jesús Tallón empezó a dibujar algunos edificios de Maracena como una forma de desconectar y combatir el estrés, simplemente porque le resultaba relajante.

"Poco a poco fui añadiendo una calle, después otra, un edificio, otro más... y así fueron pasando los años", explica. Después de casi una década, se encontró con que prácticamente había construido una ciudad entera en formato digital. "Fue entonces cuando pensé: 'Bueno, pues con todo esto habrá que hacer algo'", recuerda. De aquella idea nació 'Maracena a todo gas'.

El alcalde de Maracena, Carlos Porcel, ha destacado el carácter singular de la iniciativa y ha asegurado que "frente a los grandes videojuegos comerciales que utilizan ciudades como escenarios, 'Maracena a todo gas' nace específicamente para poner a Maracena en el centro de la experiencia".

Por su parte, el concejal de Cultura, Antonio Segovia, ha puesto el foco en la dimensión cultural del proyecto y en sus posibilidades para acercar la historia local a las nuevas generaciones. "Es también una manera diferente de que nuestros jóvenes conozcan Maracena, sus calles y sus espacios, jugando y disfrutando de un proyecto que ha nacido aquí", ha señalado.

DE UN COMMODORE 64 A LOS VIDEOJUEGOS

Detrás del proyecto está Jesús Tallón, informático y vecino de Maracena, cuya relación con la programación comenzó cuando tenía apenas diez años, con un ordenador Commodore 64. Con un manual de usuario y muchas horas de aprendizaje autodidacta empezó a realizar sus primeros programas sencillos, una afición que posteriormente continuó con su formación en la Universidad de Granada.

Actualmente trabaja en el desarrollo de páginas web y aplicaciones para pequeñas empresas, además de dedicarse a la reparación de equipos informáticos. A partir de ahora, los videojuegos se incorporan también a ese recorrido profesional, aunque 'Maracena a todo gas' mantiene el carácter personal con el que comenzó hace doce años: una idea nacida casi por casualidad que terminó convirtiéndose en una particular forma de representar, recorrer y recordar Maracena.