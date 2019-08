Marea Amarilla espera respuesta del Ayuntamiento de Granada a su petición de reunión de la Mesa del Ferrocarril

Publicado 25/08/2019 11:39:36 CET

GRANADA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Marea Amarilla sigue a la espera de una respuesta a la carta que remitió al alcalde de Granada, Luis Salvador, para que convoque la reunión de la Mesa del Ferrocarril que esta plataforma ciudadana solicitó a finales de julio para, desde el consenso de todos sus integrantes, pedir información sobre en qué momento se encuentra el estudio informativo para el soterramiento del AVE a su entrada en la ciudad.

Así lo ha indicado a Europa Press uno de los portavoces de Marea Amarilla, Francisco Rodríguez, quien ha indicado que espera que, con la inminente llegada de septiembre, pueda obtener una respuesta del Ayuntamiento para la convocatoria de este órgano, que hace más de un año que no se reúne, y que pasaría a estar presidida y coordinada por Salvador, alcalde desde hace algo más de dos meses.

Según Rodríguez, instituciones, asociaciones, y organizaciones empresariales y sindicales de Granada han de "tomar la iniciativa" para "pedir al Gobierno" información sobre el estudio encargado sobre el soterramiento, y otras cuestiones relativas al funcionamiento del AVE, los trenes convencionales y las conexiones pendientes con Málaga o Sevilla.

La Mesa del Ferrocarril, que apoyó distintas manifestaciones y movilizaciones ciudadanas por el fin del "aislamiento ferroviario" de Granada con los principales destinos, "no tiene por qué perder protagonismo" en tanto en cuanto no depende de ningún partido, y no está influida, en este sentido, por el cambio de gobierno local, del PSOE en los tres últimos años, en el anterior mandato municipal, ha agregado este portavoz de Marea Amarilla.

Francisco Rodríguez ha hecho hincapié, por otra parte, en la necesidad de la remodelación del entorno de la estación de Renfe, en Andaluces, para que "se puedan comunicar" las distintas áreas separadas por las vías de trenes en Camino de Ronda, Chana, Pajaritos o Beiro, con una "visión de progreso" que supere la del "gueto" por esta circunstancia. Es imprescindible, para ello, la "voluntad política", ha recalcado.

A finales del pasado mes de julio, y tras unas declaraciones de Salvador sobre las dificultades económicas del Ayuntamiento para abordar, junto con Gobierno y Junta, el soterramiento del tren, Marea Amarilla explicó en un comunicado la "lucha" y los acuerdos de "hace más de una década" por parte de las administraciones para la integración del ferrocarril, y que vaya bajo tierra en los dos últimos kilómetros.

Los colectivos que la integran firmaron que está en marcha un estudio informativo sobre la integración que el actual ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, expuso y contrató con un plazo de dos años (2020) y que la reivindicación del soterramiento también tenía aparejada una reforma de todo el entorno de la estación de Andaluces que afectaba a cinco distritos de Granada.

"Abrir debates, todos los que quiera, pero no tirar por tierra la lucha de una plataforma que ha conseguido poner el transporte ferroviario de nuestra provincia en primera línea, aunque falte rematar con la variante sur de Loja, la protección de la Vega, una estación digna y conseguir recuperar el ferrocarril con Baza y la Cuenca del Almanzora", alegaron entonces.

Sostuvieron que todas estas reivindicaciones siguen en pie, pues "Granada no puede quedarse parada ante la existencia de muros que dividen barrios en vez de integrarlos y vecinos que no pueden pasar de un lado a otro de las vías del tren".