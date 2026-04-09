La Marea Blanca de Jaén llama a la ciudadanía a manifestarse el domingo ante el "colapso" que sufre la sanidad pública

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación en defensa de la sanidad pública. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

JAÉN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Marea Blanca de Jaén, a través de la Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública y de Calidad, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice el próximo domingo ante "el deterioro sin precedentes" de la asistencia sanitaria en la provincia.

Bajo el lema 'Negocio en sanidad, más mortalidad', la manifestación saldrá a las 12,00 horas desde la plaza de las Batallas, según ha informado este jueves en una nota la organización, que denuncia la situación de "emergencia estructural" que atraviesa el sistema sanitario público.

Con respecto a la Atención Primaria, ha calificado de "alarmante" la situación en los centros de salud, con "citas con el médico de cabecera en Jaén que están sufriendo demoras de entre diez y 15 días de media".

"La Atención Primaria ha dejado de ser primaria porque no responde a tiempo. Esto obliga a los pacientes a saturar las urgencias hospitalarias o a acudir a la privada si pueden permitírselo", ha afirmado la plataforma.

El escenario en el Hospital Universitario de Jaén y los centros hospitalarios de la provincia "no es mejor": las listas de espera para consultas externas y pruebas diagnóstica, como ecografías o resonancias, "han sobrepasado los límites legales de garantía". "Hablamos de personas con patologías graves que esperan meses para una primera consulta, un tiempo que en salud es vital", ha subrayado.

La plataforma ha vinculado este "colapso" a la "falta de inversión y a las malas condiciones laborales", que han convertido a Jaén "en la provincia andaluza con menor capacidad de retención de nuevos médicos". Al hilo, ha apuntado que, "con un 80 por ciento de plazas MIR rechazadas en la última convocatoria, el relevo generacional en la sanidad jiennense está en riesgo crítico".

Por todo ello, la Marea Blanca convoca a la ciudadanía a la manifestación que tendrá lugar este domingo, 12 de abril, a las 12,00 horas, con salida desde la Plaza de las Batallas. "No es solo una cuestión de gestión, es un modelo que busca debilitar lo público para favorecer el negocio privado. Los datos de listas de espera en Jaén son la prueba de que se está dejando morir nuestro sistema de salud", ha asegurado.