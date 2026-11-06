Marea Violeta pide llenar Sevilla el domingo contra el negacionismo y en defensa de los derechos de las mujeres

Marea Violeta pide llenar Sevilla el domingo 8 de noviembre contra el negacionismo y en defensa de los derechos de las mujeres. - MAREA VIOLETA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Marea Violeta de Sevilla ha llamado a la participación de la ciudadanía este domingo, 8 de noviembre, a la manifestación que recorrerá las calles bajo el lema 'Contra el negacionismo, derechos y políticas públicas feministas', con el objetivo de denunciar lo que considera un retroceso en los derechos de las mujeres y reclamar al Gobierno andaluz un mayor compromiso con las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia machista.

Según ha informado la Marea Violeta en una nota, la movilización comenzará a las 12,00 horas en la Glorieta del Cid, recorrerá la calle San Fernando y finalizará ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Está prevista la participación de mujeres y colectivos procedentes de las ocho provincias andaluzas, así como de otros puntos de España.

Durante la presentación de la convocatoria, las representantes en Sevilla de Marea Violeta expresaron su preocupación por las consecuencias del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Andalucía, especialmente por la atribución a esta última formación de competencias relacionadas con la violencia de género en el ámbito de la Administración de Justicia.

Al hilo, la presidenta de Feministas de Tomares, Pepa Bermudo, ha señalado que "estamos alarmadas ante el retroceso que están sintiendo las mujeres en sus derechos", reclamando al presidente andaluz "el refuerzo de los recursos públicos destinados a la igualdad y a la protección de las víctimas de violencia machista".

En este sentido, las portavoces denunciaron lo que consideran una falta de compromisos suficientes en materia de igualdad y reducción de la brecha salarial en el acuerdo entre ambas formaciones.

También cuestionaron determinadas decisiones que, según expusieron, afectan a los servicios de atención a las mujeres, entre ellas la retirada de atención psicológica a niñas menores de edad en el Instituto Andaluz de la Mujer, el cierre de un recurso especializado para mujeres con adicciones en Mijas y la prórroga de un solo año de los centros municipales de información a la mujer, frente a los cuatro años previstos.

MÁS DE 200 ORGANIZACIONES RESPALDAN LA MOVILIZACIÓN

La Marea Violeta de Andalucía reúne a más de 200 asociaciones, federaciones y plataformas de mujeres de las ocho provincias andaluzas. La convocatoria cuenta también con el respaldo de organizaciones sindicales como CCOO, UGT y Ustea, así como de formaciones políticas como PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Adelante Andalucía y el Partido Comunista de Andalucía.

Por su parte, la presidenta del Fórum de Política Feminista y representante de Marea Violeta en Sevilla, Teresa García, ha destacado la importancia de mantener una respuesta organizada frente a las decisiones políticas que, a juicio del movimiento feminista, puedan comprometer los derechos conquistados.

Al respecto, García ha afirmado que "Marea Violeta de Andalucía ha venido para quedarse", advirtiendo de que las mujeres andaluzas seguirán organizadas y movilizadas ante cualquier medida que consideren lesiva para sus derechos.

En este contexto, la plataforma también ha anunciado su apoyo a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, una jornada que considera "estrechamente" vinculada a las reivindicaciones feministas por el impacto de la precariedad laboral, los bajos salarios y las dificultades de acceso a la vivienda sobre las mujeres.

Desde Marea Violeta defienden la importancia de extender esta movilización más allá del ámbito laboral, incorporando también una huelga de cuidados y de consumo para visibilizar las desigualdades económicas y sociales.

Por otro lado, las representantes de la plataforma trasladaron su preocupación por las posibles consecuencias de un acuerdo entre PP y Vox a nivel estatal tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, especialmente en lo relativo al futuro de las políticas públicas de igualdad y del Ministerio de Igualdad.

En esta línea, García ha subrayado la importancia de la participación ciudadana en los próximos comicios y ha defendido el papel de la movilización social y del ejercicio del voto en la configuración del futuro político del país.

Asimismo, la representante feminista ha insistido en que la Marea Violeta mantendrá su actividad más allá de la manifestación del domingo, con el objetivo de continuar vigilando las políticas públicas que afectan a las mujeres.

Por último, cn esta convocatoria, Marea Violeta pretende trasladar sus reivindicaciones hasta la sede del Gobierno andaluz y reclamar que la igualdad, la prevención de la violencia machista y la protección de los derechos de las mujeres ocupen un lugar "prioritario" en la agenda institucional.