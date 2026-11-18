Margarita Robles atiende a los medios en Villafranca de Córdoba, respaldada por Rafi Crespín y Paco Palomares, junto a otros cargos del PSOE. - EUROPA PRESS

VILLAFRANCA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha referido este miércoles desde Villafranca de Córdoba a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha pedido "a aquellos que tienen dudas, a aquellos que piensan que hay que hacer una sociedad más igualitaria, una sociedad mejor", y a quienes "creen en una sociedad más justa", en una "España mejor", que "voten" al PSOE.

En una atención a medios en el marco de un acto del PSOE junto a la cabeza de lista al Senado y secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín; el número uno al Congreso por dicha provincia, Alberto Mayoral, y el alcalde de Villafranca, el socialista Paco Palomares, la ministra ha destacado que "en estos ocho años" del Gobierno presidido por Pedro Sánchez "hemos vivido momentos duros, momentos malos", como "la pandemia", y "accidentes", como los de Adamuz y Urda, además de "una dana en Valencia, pero hemos estado codo con codo con la gente que sufre, porque nosotros estamos con la gente que sufre".

Robles ha reconocido que "algunas veces podremos haber cometido errores, sin duda, pero lo hacemos desde la convicción de que trabajamos por un mundo mejor, de que estamos con los que sufren", ya que, "desde el Gobierno de España, el PSOE ha tenido siempre un único objetivo", el que "los ciudadanos de España" disfruten de "unas mejores condiciones de vida".

De hecho, según ha subrayado, bajo el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez se ha logrado "un enriquecimiento de España", y se ha apostado por "un enriquecimiento igualitario y un enriquecimiento justo", el cual "hace necesario que haya que incrementar las inversiones, y es lo que venimos haciendo" desde el Ejecutivo central, "porque creemos en España".

A este respecto, Margarita Robles ha subrayado que se han "fortalecido" las "políticas de inversiones en materia de seguridad y defensa" y, "porque creemos en España y en una sociedad más justa, hemos hecho una apuesta claramente por la paz. Hemos dicho no a la guerra, hemos denunciado cuando ha habido un genocidio, y hemos estado siempre, en todo momento, con aquellos que más lo necesitan".

Así, a modo de conclusión, ha pedido a quienes "creen en esa sociedad más justa, en esa España mejor, que confíen en el proyecto del PSOE, un proyecto de rigor, un proyecto de trabajo, un proyecto que no quiere ruido, un proyecto que sabe pedir disculpas si se equivoca, pero que, sobre todo, que cree en la gente", pues algo que caracteriza a los socialistas es que, "fuera del ruido, fuera del insulto, fuera de la descalificación, nosotros trabajamos".

BASE LOGÍSTICA EN CÓRDOBA

En este sentido y en clave cordobesa, la ministra de Defensa ha afirmado que desde el Gobierno de España llevan "años trabajando diciendo que iba a haber Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y que se iba a hacer aquí, en Córdoba, porque nos parecía el mejor lugar. Sin ruido, sin mucha controversia, lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo", en torno a un proyecto que "implica desarrollo y progreso, y que implica un Ejército de Tierra y unas Fuerzas Armadas modernas y preparadas".

Así, la BLET "es una realidad, que va a tener un fin", que "va a tener un futuro de inversión, de creación de empleo y de nueva formación", para "hacer de Córdoba una gran provincia", lo que contribuye a hacer "grande a España", explicando, respecto a los recursos planteados contra las adjudicaciones ya hechas para la construcción de la BLET, que "los recursos, como siempre, los resuelven los tribunales" y que éstos "tienen sus ritmos de trabajo".

En cualquier caso, ha asegurado que, "más allá de los recursos, que son propios de una sociedad democrática y con garantías, este es un proyecto absolutamente irreversible", de modo que, aunque "se retrasarán las obras", este proyecto se llevará a cabo, ya que lo necesita el Ejército de Tierra, está "en marcha" y responde a "un compromiso real" del Gobierno de España.

También se ha referido a la BLET, por su parte, la secretaria general del PSOE de Córdoba y candidata al Senado, Rafi Crespín, quien ha señalado que la Base Logística "es un proyecto de un gobierno progresista, presidido por Pedro Sánchez y donde Margarita Robles ha sido la ministra del ramo y ha defendido que Córdoba era la que debía y podía acoger un macro proyecto de este tipo", con lo que va a "suponer para todo el tejido empresarial" y "para la generación de empleo en esta provincia".

En este punto, Crespín ha aclarado que "este es un proyecto que no es solo de la ciudad", y que los socialistas van "a trabajar para que llegue a cuantos más puntos de la provincia" sea posible, porque ello será "mucho mejor" para "generar riqueza", cuestión a la que se ha referido también, por su lado, el alcalde de Villafranca, Paco Palomares, quien ha recordado que su municipio es el "más cercano" a la futura base y, "evidentemente, Villafranca va a crecer" con la BLET, de modo que tendrán "hacer nuevas viviendas", razón por la que "ya estamos redactando nuestro nuevo Plan General de Ordenación Urbana".