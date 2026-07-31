María Arnedo toma posesión como nueva concejal del PSOE en Granada tras la renuncia de Paco Cuenca

María Arnedo toma posesión en pleno de su acta como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada. - PSOE

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

María Arnedo ha tomado posesión este viernes en pleno de su acta como concejal socialista en el Ayuntamiento de Granada en sustitución de Paco Cuenca, que renunció el pasado junio para centrarse en su labor como parlamentario andaluz.

Arnedo ha manifestado afrontar este reto con "la máxima ilusión y con la firme voluntad de sumar su bagaje al trabajo diario del grupo". Ha señalado que su "vocación de servicio responde a la convicción de que las ciudades deben articularse en función de las necesidades de sus habitantes, priorizando la calidad de vida de los vecinos y vecinas censados".

En este sentido, ha advertido sobre "los riesgos de un modelo de gestión orientado en exclusiva a dinámicas como el turismo masivo y abusivo", defendiendo la necesidad de proteger el tejido social y la identidad de los barrios.

La portavoz del PSOE, Raquel Ruz, ha dado la bienvenida a su compañera expresando el "inmenso placer y honor" que supone sumarla a las filas socialistas, destacando que la llegada de la nueva edil aporta "un perfil de marcada solvencia y una profunda dedicación al servicio público que reforzará la labor del equipo en el consistorio".

Entre las fortalezas de la nueva concejala, la portavoz socialista ha remarcado su "sólida trayectoria profesional de tres décadas como docente en la enseñanza pública, así como su experiencia previa en la gestión municipal, al haber ocupado la alcaldía en su municipio de origen". "Esta doble faceta garantiza un conocimiento profundo de la administración pública y de las necesidades del ámbito educativo", ha resaltado.

Asimismo, la portavoz ha incidido en el compromiso feminista de Arnedo, calificándola como "un referente fundamental" en la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres dentro del Partido Socialista de Granada.