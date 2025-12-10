María Dolores Doblas, nueva alcaldesa de Santaella (Córdoba) tras la muerte de José del Río con 80 años

Archivo - Vista de Santaella. - AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA/ARCHIVO

SANTAELLA (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

La concejal del Ayuntamiento cordobés de Santaella María Dolores Doblas Márquez, por la Agrupación de Santaellanos Independientes Somos Así, hasta hoy primera teniente de alcalde, ha sido elegida este miércoles en Pleno Extraordinario como nueva alcaldesa, después de que el día 30 de noviembre falleció el regidor hasta la fecha, José del Río Luna, a sus 80 años, el alcalde de mayor edad en la provincia, motivo por lo que se decretaron tres días de luto oficial.

La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de José del Río. Tras ello, ha tomado posesión del acta de concejal Nazaret Lachica, por la citada agrupación, y después Doblas ha contado con el apoyo de los cuatro votos de su formación; el de la edil del PP, Marta Salado, y la concejal no adscrita, María del Carmen Mayo, quien abandonó las filas populares, para salir elegida como alcaldesa ante el candidato del PSOE, José Álvarez, quien ha contado con los cinco votos de su partido.

Al respecto, la nueva regidora ha jurado y tomado posesión del cargo, todo ello tras haber ocupado hasta el momento las competencias de Recursos Humanos (RRHH), Asuntos Sociales e Igualdad, Cementerios, Deportes, Cultura, Juventud y Turismo.

Cabe recordar que el Ayuntamiento informó en un comunicado sobre la pérdida del primer edil, considerado como el alcalde de mayor edad en la provincia. Ha sido descrito como una persona de relevancia política y social, "como máximo representante del gobierno y la administración municipal de Santaella".

LUTO OFICIAL POR EL ALCALDE MÁS LONGEVO

Por ello, se decretaron tres días de luto oficial, ordenando que las banderas de todos los edificios públicos municipales ondearan a media asta, durante estas jornadas, hasta las 24,00 horas del día 3 de diciembre. Asimismo, el Consistorio invitó a todo el vecindario a unirse al sepelio que tuvo lugar el día 1 de diciembre en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Santaella, como muestra de condolencia y respeto.

Mientras, la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa expresó su pesar por la pérdida del alcalde, "una noticia que ha causado una profunda consternación en toda la comarca".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, transmitió su "más profundo pesar" por el fallecimiento de José del Río, "una buena persona y un gran servidor público que trabajó con entrega para mejorar su pueblo".

Así, Fuentes trasladó su pésame "a toda su familia, amigos y vecinos del municipio, así como a los miembros de su corporación". Para Fuentes, Del Río era "un servidor público cuya dedicación, constancia y firme compromiso con su pueblo han sido un ejemplo, pues siempre demostró una vocación de servicio incuestionable y un profundo amor por Santaella".

El presidente, en nombre de toda la corporación provincial, expresó su "cercanía y solidaridad con sus más allegados, amigos y vecinos de Santaella ante esta pérdida tan dolorosa".

Por su parte, la entidad supramunicipal lamentó "profundamente la desaparición del regidor santaellano", subrayando "el impacto que su figura ha tenido en la vida pública local y el vacío que deja entre quienes compartieron con él proyectos y responsabilidades institucionales".

Así lo declaró el presidente de la Mancomunidad, Miguel Ruz, quien señaló que "la Campiña Sur está de luto, porque con el fallecimiento de José del Río Luna perdemos a un alcalde comprometido con su pueblo, con una digna vocación de servicio y con una apuesta decidida por el bienestar de Santaella y, en nombre de toda la Mancomunidad, quiero trasladar nuestro abrazo solidario a su familia, a la Corporación Municipal y al conjunto de vecinos de Santaella".