La Junta pone más de 430 millones de euros a disposición de las empresas andaluzas para financiar sus proyectos en 2026

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, en la reunión del consejo rector de Andalucía Trade. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, que ha presidido este jueves la reunión del consejo rector de Andalucía Trade, ha anunciado que la agencia pondrá en 2026 más de cien millones de euros en instrumentos financieros a disposición de las empresas, para facilitar el acceso a la financiación de sus proyectos. La consejera ha destacado que, junto a las líneas de incentivos directos para empresas ya en marcha y "las que se irán abriendo a lo largo del año", las empresas de Andalucía contarán con más de 430 millones de euros a su disposición "para poder invertir y seguir creciendo y creando empleo en nuestra tierra".

Asimismo, la también presidenta de Andalucía Trade ha indicado que estas medidas "son una muestra más de que este gobierno considera a las empresas y empresarios como aliados en la transformación de Andalucía" y ha recordado que desde Andalucía Trade "tenemos el objetivo de que ningún buen proyecto, ninguna buena idea en Andalucía se quede en el cajón por falta de financiación", según ha recogido la Junta en una nota.

En este sentido, España ha anunciado los dos fondos de capital riesgo a los que el consejo rector de Andalucía Trade ha dado luz verde este jueves, destinados a startups y proyectos de Expansión, que tendrán una aportación pública conjunta de casi 60 millones de euros --9,8 y 49 millones, respectivamente), y que están cofinanciados por el programa Feder.

"Estos fondos de capital riesgo", ha explicado la consejera, "permitirán captar inversiones privadas por unos 90 millones de euros". También ha destacado el incremento de un 62% de los fondos destinados a este tipo de instrumentos financieros en comparación con los anteriores fondos de capital riesgo, al pasar de 37 millones a casi 60 millones de euros.

Además, la consejera ha anunciado que Andalucía Trade está ultimando un pionero Fondo para Tecnología Estratégica en Andalucía, iniciativa basada en el proyecto europeo STEP, que con un presupuesto de 30 millones de euros prevé el apoyo, a través de instrumentos como la participación en el capital o los préstamos participativos, a proyectos basados en tecnologías digitales e innovación tecnológica profunda, tecnologías limpias y eficientes en el uso de recursos y biotecnología.

Por otro lado, la consejera y presidenta de Andalucía Trade ha indicado que, "la gran novedad de este fondo de capital riesgo es que, por primera vez en Andalucía, se podrán beneficiar de él empresas de todos los tamaños, pequeñas, medianas y grandes".

España también ha incidido en que se trabaja para poder sacar a la luz en breve la línea de incentivos para facilitar el acceso de las empresas a mercados de financiación alternativa, una línea también pionera en Andalucía, dotada con un millón de euros autofinanciados, para cubrir un 50% de los costes de consultoría o asistencia técnica externa en las fases de análisis, preparación técnica y salida a mercado.

Además de estas medidas, que son préstamos reembolsables, la consejera ha destacado las líneas puestas en marcha de incentivos directos (no reembolsables) de Andalucía Trade y ha anunciado una línea más en la que ya se está trabajando. Se trata de una convocatoria para proyectos de I+D+i, que sacará al mercado 70 millones de euros.

"En definitiva, hablamos de 107,5 millones de euros destinados a financiación alternativa de las empresas, que junto al sistema de incentivos a la inversión y a la I+D+i, que actualmente ofrece ayudas por valor de 255 millones de euros, configuran el modelo de financiación público-privada empresarial de Andalucía Trade", ha apuntado la consejera Carolina España, antes del inicio de la reunión del consejo rector. "En total, esperamos que en 2026 las empresas andaluzas puedan disponer para el desarrollo de sus proyectos más de 430 millones de carácter público, entre incentivos e instrumentos financieros", ha concluido.