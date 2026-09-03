María Márquez (PSOE-A) denuncia "un ataque machista y cruel" por redes: "La política no debe ser una excusa"

Archivo - La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, María Márquez, en una atención a los medios. Imagen de archivo. - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha anunciado la presentación de una denuncia contra "un ataque machista y cruel" que ha recibido a través de las redes sociales. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el partido han mostrado su solidaridad con Márquez ante los mensajes.

"Primero he llamado a mis padres para decirles que se va a hacer público este ataque machista y cruel que vuelvo a sufrir en redes. Después he tenido que mandárselo a mi abogada para que denuncie", ha publicado este jueves en su cuenta oficial en la red social 'X' donde ha subido un vídeo denunciando los insultos recibidos.

"Ahora se amplificará el insulto, pero un día decidí que no podíamos callarnos, que la gente debe saber quienes son los odiadores. La política no debe ser una excusa para dejar aflorar la parte más repugnante que cada ser", ha aseverado en redes sociales.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha mostrado su apoyo a Márquez a través de un mensaje en la red social 'X'. "Querida María Márquez, sé que detrás de cada insulto hay momentos que duelen, preocupan y también cansan. Y sé lo difícil que es tener que explicárselo a quienes más quieres", ha asegurado.

"Por ti y por tantas mujeres que nos enfrentamos al odio y al machismo por parte de algunos exaltados, gracias por no callarte. No podemos permitir que en la época que vivimos se niegue o se normalice este tipo de conductas. Porque esto es violencia contra las mujeres", ha aseverado.

Una muestra de apoyo a la que se ha unido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, también con un mensaje en la red social 'X'. "¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar las mujeres este tipo de comentarios machistas deleznables y vejatorios? Ya está bien, no nos van a callar", ha señalado.

No es la primera vez que la vicesecretaria general los socialistas andaluces registra una denuncia contra mensajes recibidos en redes sociales. En junio de 2025, anunciaba el registro de "una denuncia ante la Fiscalía por el odio" ante el incremento de los "ataques" a través de redes sociales desde el congreso del partido celebrado en Armilla el pasado año.

"No quiero ni puedo normalizar que, cada vez que comparto contenido en mis redes sociales o en las de mi partido, reciba insultos como 'puta, rata, escoria, que tengo las rodillas peladas o lo bien que debo masturbar'", relataba María Márquez en su comunicado, en el que subrayaba que pide "amparo" a la justicia "porque dedicarse a la política, o simplemente opinar en público, no puede equivaler a recibir insultos y acoso sexual y machista como si fuera parte del 'cargo'.