Marifrán Carazo pide al alcalde de Jaén que el tranvía no se utilice políticamente

Publicado 11/02/2020 21:42:45 CET

JAÉN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha mostrado su "sorpresa" ante la carta remitida por el alcalde de Jaén, Julio Millán, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la que urge la firma del convenio para poner en marcha el tranvía jiennense, ya que "se está trabajando y avanzando con los concejales del Ayuntamiento para poner en marcha esta infraestructura lo antes posible".

La consejera ha recordado en una nota que se han celebrado ya varias reuniones, que desde "el primer día" se trabaja en este asunto y que, tal y como se comprometió, en diciembre se remitió al Ayuntamiento de Jaén el borrador del convenio de colaboración a suscribir entre ambas administraciones para la puesta en servicio del tranvía.

"Pensábamos que en la última reunión, el pasado 28 de enero, se podría firmar, pero los miembros del equipo municipal nos hablaron de flecos y de una información complementaria que solicitaba el Interventor municipal para dar luz verde al convenio, así que estamos compartiendo estos datos con ellos", ha aclarado Carazo, que también ha apuntado que en la reunión del día 28 se acordó la necesidad de extinguir el convenio anterior y la creación de una comisión de seguimiento para dicha extinción: de hecho, el Ayuntamiento ya remitió a la Consejería los nombres de las personas que formarían parte de esta comisión para liquidar el convenio antiguo y la próxima semana habrá otra reunión.

"Se está trabajando técnicamente, así que le pido al alcalde que no enturbie el buen clima que existe y que no use el tranvía de Jaén políticamente", ha insistido la consejera.

La Consejería recuerda que el contenido del convenio se adapta tanto al acuerdo del Consejo de Gobierno del 12 de junio de 2018 sobre la Declaración de Interés Metropolitano de este transporte como al consenso alcanzado el pasado 9 de octubre en la reunión técnica celebrada por responsables de ambas administraciones para la reactivación de este transporte, que se impulsó en la reunión del pasado 30 de julio entre la consejera y el alcalde.

Carazo ha vuelto a subrayar el "compromiso firme" del nuevo Gobierno andaluz para desbloquear esta infraestructura "que lleva más de ocho años paralizada sin que la ciudad de Jaén y su área metropolitana puedan haber rentabilizado una inversión de más de 120 millones de euros".

Los términos del convenio y la fórmula de colaboración por ambas administraciones venía ya reflejada en la citada Declaración de Interés Metropolitano, pues determinaba que el Ayuntamiento de Jaén entregaba en favor de la Consejería las infraestructuras, instalaciones y material móvil del tranvía, con un sistema de aportaciones para la reactivación y explotación anual que se desglosaba entre el 75 por ciento de la diferencia entre la tarifa técnica y la real multiplicada por el número de viajeros por parte de Junta, y el 25 por ciento restante por parte del Consistorio.