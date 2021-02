Marín aboga por "cada uno por nuestra línea" ante la coalición con el PP y por "repetir cuatro años más" en la Junta

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha abogado por diferenciar las candidaturas de PP y Cs ante las futuras elecciones autonómicas tras sostener que "cada uno sigamos por nuestra línea, tenemos un electorado distinto", aunque ha defendido que "el Gobierno de coalición funciona" y ha admitido "por qué no se puede repetir cuatro años más" de alianza de ambos partidos en el Gobierno de Andalucía.

En una entrevista en el programa 'Acento Andaluz' de 7TV Andalucía, recogida por Europa Press, a Marín se la he preguntado por la posición expresada este misma semana por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien en el mismo medio de comunicación abogó por una coalición electoral de ambos partidos.

El coordinador de Ciudadanos en Andalucía ha sostenido que "no comparto el posicionamiento, aunque me considero amigo de Francisco de la Torre" y se ha remitido al propio pronunciamiento del consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, quien el martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, preguntado por las palabras del alcalde de Málaga, apeló a que "somos dos partidos distintos, dos fuerzas distintas".

Marín ha rechazado valorar el Gobierno de coalición en términos de "si le va mejor a PP o Cs" y ha instado consecuentemente a pensar "si le va bien a Andalucía".

"No hay mejor gobierno para afrontar la pandemia que el Gobierno que tiene Andalucía", ha argumentado Juan Marín, quien ha advertido de que "Andalucía no está en elecciones, eso será dentro de 22 o 24 meses", por lo que ha apelado a estar "centrados en los problemas de la gente", entre los que ha identificado que "la gente no sabe si tendrá trabajo, si va a tener vacunas, o si va a poder levantar la reja de su negocio".

"Nadie está pendiente de esto", ha indicado el vicepresidente de la Junta sobre el hecho de si "es un punto más para Cs o para el PP".

"UN 13% DE INTENCIÓN DE VOTO, IGUAL QUE EN 2018 Y SACAMOS 21 DIPUTADOS"

Juan Marín ha defendido que "nos va bien", en referencia al rédito que puede extraer Cs de un gobierno de coalición con el PP en la Junta, y ha señalado que en estos momentos la intención de voto de su formación es de "un 13%, el mismo porcentaje que en las elecciones de 2018 y conseguimos 21 escaños".

El coordinador de Cs en Andalucía ha recordado que "en 2015 la horquilla era de 0 a 2 diputados, terminamos con 9 y casi un 10% de voto", por lo que ha blandido que de conservar la cota del 13% de voto, "hoy superaríamos los 21 diputados".

"Estoy contento sobre el trabajo que estamos haciendo", ha apuntado Marín, quien ha trasladado que si el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta no es él "el candidato o la candidata tendrá todo mi apoyo para que en vez de un 13% sea un 18% o un 20% y dar continuidad al proyecto".

Juan Marín, quien ha reivindicado que "estoy aquí en Andalucía y de aquí me voy para mi casa" tras sostener que "me presentaré a las primarias en 2022 si los afiliados así lo deciden y si no no pasa nada", ha considerado que "mi mayor aportación es hacer una buena gestión en Andalucía".

Sobre la existencia de un sector crítico a su gestión como coordinador de Cs en Andalucía, el vicepresidente de la Junta y consejero ha indicado que "si un líder no tiene sector crítico no es un líder, es otra cosa" y ha calificado de "normal que la gente discrepe".

"Esto no es una secta", ha esgrimido sobre Cs y ha apuntado que "nadie me ha dicho a la cara que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo" tras indicar que "me reuno con el comité autonómico, con la ejecutiva nacional, con los afiliados".

"Me gusta tener críticos en mi partido, no a gente sumisa masajeando", ha apostillado Marín.