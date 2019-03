Marín acusa al PSOE-A de "tratar mal" a Andalucía por "no ejecutar ni el 20%" de los fondos europeos que ha recibido

Publicado 27/03/2019 14:02:58 CET

SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha acusado este miércoles al PSOE-A de "tratar mal" a Europa y a Andalucía por "no ejecutar ni el 20 por ciento" de los fondos europeos que ha recibido la comunidad autónoma en los últimos años.

Así se ha pronunciado el líder andaluz de Ciudadanos (Cs) durante su participación en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange, Atlantic Copper y Laboratorios VIR, donde ha sido presentado por la portavoz nacional del partido naranja y líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas.

Marín ha advertido de que ante la "cascada electoral" que afronta el país, "Andalucía se juega mucho, no solo en las generales del 28 de abril, sino también en Europa", cuyos comicios serán el 26 de mayo, pues "parece que no nos damos cuenta de cuánto hemos recibido de Europa". En este sentido, ha explicado que llevan semanas "fiscalizando y auditando qué ha sucedido con los recursos que han llegado de la UE y Andalucía ha sido bien tratada por Europa, han llegado más de 120.000 millones".

No obstante, ha lamentado que a pesar de eso, el anterior Gobierno del PSOE-A "no ha tratado bien a Europa" porque "cuando se han abierto las ventanas y hemos empezamos a levantar alfombras, nos hemos dado cuenta de que no se ha llegado a ejecutar ni el 20 por ciento de los fondos que han llegado". "Eso no es tratar bien a Europa, ni a los andaluces, ni a nuestros emprendedores", ha remachado.

Por eso, el vicepresidente andaluz cree que al PSOE-A "le han venido magníficamente los resultados de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre", pues "se han quitado de en medio y han dejado este marrón al nuevo Gobierno del cambio", cuando ha apuntado que no cumplir con Europa "no es ni portarse bien ni trabajar para que Andalucía logre converger con el resto de comunidades".

En este sentido, el líder andaluz de Cs ha apuntado que Andalucía se "juega mucho" en las elecciones europeas y que aunque esta cita con las urnas suele estar marcada por una mayor abstención del electorado, en esta ocasión confía en que esto no ocurra al coincidir con otros comicios y porque "hay que tomar en serio y darnos cuenta de la importancia que tiene un país unido y una Europa unida, que luche por la igualdad de sus territorios".

A nivel nacional, y también con la vista puesta en las elecciones del 28 de abril en este caso, Juan Marín ha avisado de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y "compañía", "empeoran las posibilidades de un país que tiene un reto por delante importante: no solo parecer que somos la tercera o cuarta economía de Europa sino serlo, y para eso no podemos tomar decisiones con quienes quieren romper España y a diario ponen en tela de juicio la Constitución y la igualdad".

"La democracia se crea con más democracia y hay respetar las leyes porque no hay democracia sin leyes", ha proseguido antes de insistir en que aunque cada no puede hacer lo que le apetezca, "no se pueden plantear muchas cuestiones que Sánchez plantea, por eso es necesario que el 28A Sánchez y los que quieren romper España vayan a la oposición y tengamos un gobierno que mire por los intereses del conjunto de los españoles".

En cualquier caso, Marín ha defendido que hay que "encapsular" cada uno de los comicios "en lo que es", así como ha insistido en que "quienes no respetan la justicia, ni a los catalanes o que pactan con Bildu, con ellos no podemos compartir proyecto político porque nos llevará a una situación todavía más complicada que la de hoy".

Con todo, ha pedido que cuando se vote "pensemos en España y en Andalucía antes que en nosotros" y así, está convencido de que "habrá cambio en España".

ANDALUCÍA, UN CAMBIO TRANQUILO Y SEGURO

En lo que a Andalucía respecta, Marín ha subrayado que la comunidad "inauguró el 2019 con un nuevo tiempo político" y que aunque "parecía imposible" el cambio de gobierno, "se demostró que imposible es solo una opinión y que éramos capaces de darle la vuelta" a la situación. Ahora, a su juicio, el Parlamento "se parece más a Andalucía que antes", con una pluralidad política que "obliga al acuerdo".

Tras destacar que el nuevo gobierno ha aguantado la presión "desde el minuto uno" porque "algunos no aceptaban la voluntad expresada por los andaluces el 2D", el vicepresidente ha destacado que el cambio de gobierno se produce "con absoluta normalidad y con total transparencia" y sin mirar intereses partidistas porque entonces "estaríamos abocados al fracaso". "Andalucía nunca ha sido del PSOE-A, pero tampoco del PP-A ni de Cs, Andalucía es solo y exclusivamente de los 8,5 millones de andaluces que la conforman", ha agregado.

Y también ha explicado que quieren trasladarle a los andaluces que "se pueden hacer las cosas de forma diferente sin que haya un tsunami, sin que pase nada raro, sin que estos vengan a volarlo todo", una "mecha que se les está gastando" a los que critican las actuaciones del cogobierno, en su opinión. "Este es un gobierno que actúa con seriedad, serenidad, responsabilidad, tomando decisiones, ejecutando, auditando y cumpliendo", ha añadido antes de apuntar que para que la comunidad funcione "tenemos que ir de la mano todos" y que "sin diálogo no podremos hacer nada".

"Este gobierno trabaja desde la transparencia apostando por la confianza de lo ciudadanos con políticas efectivas y eficaces", ha reseñado Marín en otro momento de su discurso, cuando ha destacado la gestión "profesionalizada" del Ejecutivo y que tiene "la gran ambición y reto de parecerse a la sociedad civil andaluza", siempre priorizando la creación de empleo y riqueza y con la intención decidida de agotar la legislatura.

Con todo, el vicepresidente ha zanjado afirmando que "la libertad y la democracia nos permiten siempre elegir, pero no nos dice qué decisión es la mejor, y lo peor que podemos decidir es no hacer nada por mejorar el futuro de Andalucía y España", todo antes de mostrarse convencido de que Cs "gobernará España" y que cada uno tiene que dar "lo mejor de sí" para poder avanzar.