Marín afirma que no comparte España Suma, pero ve posible que PP y Cs vayan juntos en algunas elecciones autonómicas

Publicado 04/02/2020 11:58:40 CET

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente del Gobierno autonómico, Juan Marín, ha manifestado este martes que él no comparte la coalición España Suma, pero sí ve posible que PP y su partido pudieran presentarse juntos en algunas elecciones autonómicas como las de País Vasco y Cataluña.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Marín ha manifestado que hay determinadas circunstancias, como ocurrió en Navarra o como puede ocurrir en Cataluña o incluso en el País Vasco "que puedan justificar en un momento determinado una coalición de partidos, en este caso de PP y Cs para presentarse a unas elecciones autonómicas, pero más allá de eso no veo ninguna otra posibilidad".

Ha insistido en que no comparte el España Suma no lo comparte y que no lo ve de cara a un futuro.

Ha añadido que en Andalucía, donde PP-A y Cs gobiernan en coalición en la Junta, tiene muy claro se trata de dos fuerzas políticas que piensan de forma distinta, que están trabajando en coalición y que el resultado está siendo "bastante positivo", pero eso no significa que tengamos "que ir juntos a unas elecciones".

Juan Marín se ha mostrado convencido de que tanto la actual portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, como la dirección del partido lo ven así "claro".