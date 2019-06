Marín califica de "ingenuidad" el video en el despacho del alto cargo de Educación, y cree que no debe dimitir

Publicado 07/06/2019 12:42:29 CET

GRANADA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha considerado una "ingenuidad" el vídeo grabado en el despacho del director general de la Agencia Pública de Educación, Manuel Cortés, por su pareja, y ha señalado que cree que no tiene que dimitir.

Juan Marín se ha pronunciado así al hilo de la polémica que se ha generado cuando la pareja del director general de la Agencia Pública de Educación hizo una visita al despacho oficial de éste y grabó un vídeo donde hablaba de hacer algunas "reformas" en decoración, que colgó el miércoles en sus stories de Instagram.

Ha señalado que, a su parecer, el vídeo no tiene "ninguna maldad", y que, sí le "preocuparía", si un cargo del Gobierno andaluz "hubiera modificado alguna oficina o algún despacho" con dinero público.

Sin embargo, ha proseguido Marín, "estamos hablando de un comentario" de alguien que "entra en el despacho de su marido". "Otra cosa es que yo hubiera utilizado dinero público para redecorar mi despacho, entonces sí sería el primero que dimitiría", ha agregado.

Tras apuntar que él no conoce a este alto cargo, Marín ha resaltado que la pareja de Cortés ha pedido disculpas y "no hay más que comentar". Es un video hecho por una "persona que no ocupa" ningún puesto en la Junta, y que cree que "es una influencer" en redes sociales.

Así, ha restado importancia al asunto, y no se ha mostrado "preocupado" por un asunto del que, en su opinión, se está "haciendo un mundo", cuando "no tiene la más mínima relevancia" y forma parte del "anecdotario"

"TEN CUIDADO NO SE TE VA A OCURRIR HACER LO MISMO"

"¿Este señor qué culpa puede tener de que su señora o su pareja haya editado un vídeo?", se ha preguntado el vicepresidente de la Junta, quien ha afirmado que ha visto la grabación porque lo ha enseñado su mujer. "Ten cuidado no se te vaya a ocurrir hacer lo mismo", ha dicho a los medios, en tono relajado, que ha comentado con su esposa.

Marín ha hecho estas declaraciones a los medios, antes de una reunión con la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, en el marco de la reunión de la Comisión Mixta entre la Junta y la Fiscalía Superior de Andalucía.