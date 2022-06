Marín: El segundo debate a seis marca un "día clave" en la campaña del 19J

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha defendido que este lunes es "un día clave" para la campaña electoral de los comicios autonómicos del próximo 19 de junio por el segundo y último debate a seis que se emitirá por la noche en Canal Sur, y donde incidirá en explicar a los andaluces qué haría "con su voto".

Así lo ha indicado el también coordinador autonómico de Cs en unas declaraciones difundidas por el partido a los medios a unas horas del segundo y último debate que los candidatos a la Junta por parte del PP-A, Juanma Moreno; PSOE-A, Juan Espadas; Ciudadanos, Por Andalucía, Inmaculada Nieto; Vox, Macarena Olona, y Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, mantendrán a partir de las 21,30 horas, organizado por la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

Juan Marín ha subrayado que a lo largo de la campaña han podido desde Ciudadanos "empezar a decirle y explicarle a los andaluces lo que hemos estado haciendo estos cuatro años" en el gobierno de la Junta en coalición con el PP-A, y se ha declarado "convencido de que esta noche podré transmitirle" a la audiencia "cuáles son esas propuestas" que plantea el partido naranja "en el ámbito económico, de fiscalidad, de ayudas a las personas que más lo necesitan", y su "apuesta decidida por políticas de igualdad, educación, sanidad y de inversiones".

"Creo que es lo que los andaluces esperan que les contemos para que puedan decidir el próximo domingo qué queremos hacer con su voto", ha argumentado el también vicepresidente de la Junta, para quien él mismo dejó "claro" esa cuestión en el primer debate, celebrado el pasado lunes, y lo volverá a "hacer esta noche".

Al respecto, Marín ha subrayado que, con el voto de los andaluces, quiere "seguir haciendo lo que estos cuatro años" de legislatura, es decir, "seguir cambiando Andalucía" y que esta comunidad "siga liderando el crecimiento económico, el empleo, que tengamos récord de inversión en sanidad, educación, políticas sociales", y continuar la apuesta por "simplificar las normas".

"Mi mensaje irá en esa línea", ha confirmado Juan Marín, que ha apostillado que espera que el de este lunes "no sea un debate demasiado bronco, donde otros se dediquen a la confrontación, a meterse en las trincheras, a decir 'y tú mas', o que 'solamente lo que yo pueda opinar es lo que realmente cuenta'", al respecto de lo cual el candidato de Cs ha subrayado que él cree que no es así, que "cuando se llega al Gobierno hay que gobernar para todos los andaluces, no solamente para una parte de ellos".