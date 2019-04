Marín (Cs) pide a Díaz (PSOE) que "rectifique" su rechazo a los presupuestos para poder hablar tras las municipales

Publicado 05/04/2019 13:33:38 CET

JAÉN, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), ha pedido a Susana Díaz que "rectifique" su postura de rechazo sobre los presupuestos andaluces y que por lo menos se pare a "escuchar" y a conocer su contenido cuando los presenten antes de las municipales.

En esta línea, ha recordado al PSOE que tras las elecciones habrá que sentarse a cerrar acuerdos en ciudades y que entonces los socialistas entenderán que "no le abramos la puerta".

"Si el PSOE antes de hablar cierra la puerta, después tendrá que esperar que cuando llegue a hablar de otras cuestiones, que no se la abramos", ha dicho Marín en la rueda de prensa ofrecida tras su visita al Ayuntamiento de Jaén donde se ha entrevistado con el alcalde, Javier Márquez (PP).

Por eso ha reiterado su petición de rectificación al PSOE porque "los grupos parlamentarios y los partidos políticos tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas y seguramente ellos nos pedirán después de mayo que también nos pongamos de acuerdo en muchas ciudades para formar gobierno, así que vamos a intentar hacer las cosas bien que es lo que esperan los ciudadanos de nosotros".

Marín ha incidido en que "nunca" se ha referido a "un cambio de cromos" entre presupuestos y posibles acuerdos de gobierno tras las municipales, pero sí ha subrayado la necesidad de dialogar y llegar a acuerdos en un momento donde no hay mayorías absolutas y lo que prima es el interés de los ciudadanos.

Para Marín, hasta el momento lo que está claro es que "la señora Díaz no está dispuesta ni a escuchar a hablar de presupuestos", lo que evidencia que "el PSOE está en la línea de bloquear el gobierno de la Junta de Andalucía" y esto, según el vicepresidente, es "un error" porque "al menos nos deberían de dar la oportunidad a este gobierno".

Ha apuntado que como Gobierno van a "poner encima de la mesa unos presupuestos antes de las municipales porque no nos asustan las elecciones municipales", a pesar de ser un gobierno en minoría que "sólo contamos con 47 diputados".

Por eso también ha tenido palabras para Vox, formación a la que le ha pedido medidas económicas y no ideológicas porque "dudo que la derogación de la Ley de Violencia de Género sea una medida económica" de cara a su incorporación en los presupuestos. Ha subrayado que el PSOE "ya ha hecho una enmienda a la totalidad sin conocer el documento que va a presentar el Gobierno" y ha agradecido a Adelante Andalucía que haya dicho que "lo valorará" cuando lo tenga en sus manos.

"Si antes de que hablemos ya usted me está diciendo que no me va a escuchar, será difícil ponernos de acuerdo", ha señalado Marín aludiendo nuevamente a Susana Díaz. En opinión del vicepresidente, "esa no es la actitud de un partido democrático, constitucionalista, y que además siempre le ha estado pidiendo responsabilidad a los demás, pero cuando llega la hora que la tengan ellos desde la oposición es muy complicado".

Ha recordado que él desde la oposición ha colaborado y apoyado el Gobierno de Susana Díaz para que salieran adelante tres presupuestos y "nunca cerré la puerta a la negociación", por lo que ahora le pide a Díaz que "actúe exactamente con yo, que escuche, valore y después decida, pero no que decida antes de escuchar y valorar, y esa es la responsabilidad que le pide".